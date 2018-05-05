自由廣場》「管」案續感

◎ 彭明敏

管中閔案，教育部終於作了「常識性」的決定，但還是有人出來胡鬧。為什麼說「常識性」呢？

選出來要擔任台大校長者，（一）、選舉過程有重大瑕疵，（二）、其學術論文有抄襲之疑慮，（三）、過去幾年屢違法到中國大學兼課。這種人不適任台大校長不是「常識」嗎？

國民黨不愧專制獨裁統治半世紀，雖然失去政權，其殘黨餘孽仍潛伏於台灣各界無所不在，一呼即出，大喊維護「大學自治」，拚命喧噪，猛攻教育部，並自稱「新五四」運動，令人啼笑皆非。

乍聽起來好像「學術自由」、「大學自治」，早已存在，現在才受到教育部的威脅似的。大學法第一條說「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權」，國民黨專制獨裁時，不論公立或私立大學校長，不少是國民黨黨棍、特務出身，至多是政學兩棲動物，完全聽從黨的指令，從來沒有聽過什麼「學術自由」、「大學自治」。就「管」個人來說，他是文化大學畢業生，未受過台大學風之薰陶，來做台大校長，是否妥當不無疑問。

筆者從學生、助教、國外留學、副教授、教授以至系主任，全部青春奉獻於台大教學，卻因草擬一政治主張，被捕受刑，未聞大學當局，說一句「言論自由」、「學術自由」、「大學自治」來援護，反被解聘驅逐。現在國民黨餘孽大喊「大學自治」豈不使人噴飯。

大學若享有「自由」和「自治」，其師生可以高喊「打倒政府」或主張「賣春除罪」，但若在校園組織「叛軍」或開設「妓院」，則豈可不受法律干涉。現在「挺管」者，為管喊冤，卻不提上述三點重大缺失，正是如上例令人不齒，不要忘記前任校長僅因與他人聯名的論文，有抄襲之嫌疑，而不得不放棄續任。這些雜音，只能說國民黨欲奪取台大控制權失敗後之哀鳴罷了。管氏或許應該想一想，在這情形之下，費盡心思妄想依訴訟或其他方法，強任台大校長，有體面嗎？能做事嗎？

（作者為前總統府資政）