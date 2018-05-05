自由廣場》陪審遊行挺司改

◎ 吳景欽

台灣陪審團協會將於五月五日下午兩點，於自由廣場舉行支持陪審的遊行。而主辦此次活動，除為推動陪審以達成司法民主化的目的外，更是對司法院正積極推動的國民法官制度，表達強烈反對之訴求。

在去年司改國是會議的分組討論裡，針對刑事司法到底採陪審或參審，乃是七對七票打成平手，致未做成最終決議，而留有更開放的討論空間。既然如此，身為主導者的司法院，就應提出陪審、參審兩套制度，以來為模擬試行才是。

惟於今年初，司法院所提出的國民參與刑事審判法草案，僅建立名為國民法官的一套制度，並宣稱此乃融合陪審、參審的優點，致成為最適合國情的審判改革。惟如此的作法，是否有違司改國是會議的開放性決定，實得加以質疑。更重要的是，名為國民法官的制度，到底有多少民主性，就更得加以嚴格檢驗。

因根據草案內容，國民法官與專職法官於形式上雖擁有相等同之權力，但在遇有證據能否提出於法庭或證據調查必要性與否之爭議時，其決定完全專屬三位專職法官。雖然審判長仍可裁准國民法官在場聽取，卻形成決定權的不對等，也會造成國民法官只能看到經篩選證據，致使國民參與刑事審判有淪為花瓶之風險。

至於評議階段，認定被告有罪，採三分之二即至少六票的多數決，否則皆以無罪為終，而於量刑評議，則採過半數決，看似票票等值，實則不然。因多數決中，至少要有一票是專職法官所投才符合門檻，就稀釋國民法官的人數優勢。這雖是在防止國民法官暴衝所為的攔阻機制，卻又形成評決權的不對等。因此，看似有權決定被告有罪與否與量刑多寡的國民法官，卻處處受到專職法官的箝制。凡此種種，到底是落實司法民主化，抑或與過往的觀審制，僅是五十步與百步之別，恐皆有待縝密性的思考與討論來達成共識。

故面對司法院的一意孤行，既違背司改國是會議的精神，所謂國民法官制度，亦難達成司法民主化。也因此，台灣陪審團協會主辦的陪審遊行，除表達嚴正抗議外，更期能於我國實現真正的人民司法。

（作者為真理大學法律系所副教授，台灣陪審團協會理事）