自由廣場》沒有服兵役不配審軍改？

◎ 王伯仁

立法院外交及國防委員會舉行軍人年金改革公聽會，也邀相關民團代表參加，其中「八百壯士」代表羅睿達和辜公亮文教基金會執祕田鑫泉，都代表發言，兩人應該都有退役職業軍官身分，但言論不合邏輯，貽笑大方。

羅睿達說，軍公教領的退休俸是國家給予的保障，也是國家責任，就算基金可能破產，責任應在政府而不在人民。此言純是「賴皮說」，大法官都說年金可調整（即可增減），哪有只增不能減的？要像希臘軍公教福利超好，弄到政府快破產了，無處借款，退休人員領二成也心甘情願嗎？

田鑫泉更離譜，你們知道辜公亮是誰嗎？就是鼎鼎大名的辜振甫（已逝），太太就是牽涉婦聯會卅年帳簿銷毀案，而於春節前半夜坐輪椅落跑到美國的辜嚴倬雲，辜公亮基金會也從婦聯會得到不少「補助」。

田某在公聽會義正詞嚴的說：立法院審軍改案，應有排他性，那些沒有服過兵役的立委「不配審這個法案」，憑什麼對軍人說三道四，應自動迴避。後來，他第二次發言，才說是「口誤」。

沒服過兵役的立委不能審軍改法案？這麼重大的要求而且在立法院公聽會提出來的，怎麼會是「口誤」？其實，他不是專指女立委，而是「項莊舞劍，意在沛公」，他指的應是沒有服過兵役的蔡英文總統，沒有資格當「三軍統帥」，也沒有資格推行軍人年改，一切照舊就好。

田鑫泉為基金會高級主管，相信有一定的資歷，如今口出妄言，委員會召集人馬文君妳該不該譴責之？還是迴避？蔡英文也要退輔會出來講清楚立場，而不是邱國正「感到難過」而已，層峰對軍改一再容忍退讓，只會換得「軟土深掘」而已，沒有人會尊敬妳的。

（作者為資深新聞工作者）