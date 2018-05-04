社論》五四：「外爭國權、內除國賊」

為了「挺管」，有人發起「新五四運動」。「五四」的象徵符號，被這樣政治化，當年參與「五四運動」者，地下有知恐怕會跳出來。一九一九，一次大戰結束後的巴黎和會，將德國在中國山東的權益轉讓日本，北洋政府的軟弱引起中國各界不滿，於是發起一場以學生為主的示威抗議。這場被稱為「五四運動」的主題，乃是「外爭國權、內除國賊」。參與者洋溢著愛國情操，不是為某個「獨董」說不清的履歷而搖旗吶喊。

其實，台灣的確也有類似的時空條件，可能復刻一九一九中國的「五四運動」，它未必是上街遊行而是一種公民覺醒運動。因為，中國正在加緊國際封殺台灣，如世衛大會遲未發出邀請函，機艦繞台擾台武嚇台灣且發行「繞飛祖國寶島紀念封」，脅迫國際航空公司將台灣列在中國之下，被舉報為台獨藝人、商人者被羞辱公開自白劃清界線；種種挑釁台灣獨立現狀之舉層出不窮，連美國國務院也不斷提醒北京自我節制，並且通過多項法案表達「挺台」之意。這些台灣必須「外爭國權」的中國威脅，正是類似當年中國「五四運動」的背景。

然而，儘管中國正在威脅我國，儘管「挺管」者以「大學自治」為名進行政治動員之際發生友邦多明尼加被中國買走，所謂的「新五四運動」對「國權」依舊置若罔聞。那些政治屬性非常明顯的「老藍男」，整天高喊「捍衛中華民國、反台獨」，但中華民國與台獨同遭北京霸凌，他們竟麻木不仁到怪罪本國政府。不談「外爭國權」，那又何必穿越時空濫用「五四」的象徵符號呢？「挺管」的「老藍男」，威權時代扮演黨國附隨，目無大學自治，打壓學術自由，如今拿「校園民主」來當護身符，這是哪門子的學術良知？這根本是自始至終都在校園裡玩政治！

講到這裡，油然浮起了當年「五四運動」的另一個主題：「內除國賊」。「外爭國權」，當年乃是針對國際列強，以現在的台灣來說，便是針對中國威脅、併台野心。而「內除國賊」，當年是針對親日官員，以現在的台灣而言，對象是附和中國「促統」者。「國賊」，不難辨別，他們無所愛於中華民國，更無所愛於台灣，只要主流民意選擇本土政權，他們便無所不用其極地反政府、製造社會動盪，寧可讓台灣內亂內耗到輕易被中國統戰分化各個擊破，也不讓中華民國或台灣成為一個正常國家。放眼看去，那些鼓吹同屬一中，為「中國夢」效勞者，挺身而出「挺管」是偶然嗎？一如先前國台辦，敵對台灣的政府機器也「挺管」，為其未在中國的大學授課、支薪背書，這也是偶然嗎？

今天，五月四日，距離中國的「五四運動」將近一百年了。「挺管」者所謂的「新五四運動」，理不直氣不壯，恐難激起青年學生的熱情，因為這場「行政獨裁」控制的台大校長遴選，本來就與作為學校主體的廣大學生無關。大學學生跨校組織發出聯合共同聲明便強調：校園民主乃大學自治之前提，否則大學自治將淪為寡頭學閥的保護傘。可以預料，「老藍男」與「老學閥」攪動的漣漪，也將遠不如太陽花學運的餘波盪漾。不過，從另一個角度來看，既然「五四運動」的象徵符號又被召喚，大家倒可嚴肅思考，台灣或許需要一場具有現場感的「新五四運動」：二三五○萬人組成的共同體，團結推動「外爭國權、內除國賊」的公民運動。在即將到來的選舉，再一次展現公民力量「內除國賊」，對內對外「鞏固國權」。