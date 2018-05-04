自由廣場》北京對台總體戰

◎ 張延廷

由此次多明尼加斷交事件，不難看出目前中共挾其崛起的經濟實力及國際影響力，以巨額金援狠挖台灣邦交國，壓縮台灣國際活動空間、威嚇台灣主體意識，並積極在國際社會操縱一中原則，防堵「兩個中國、一中一台」，逼迫台灣成為一個不具主權的島嶼，使台灣所有通向國際的道路都要經過中共的同意，這種以政經實力封殺台灣外交的舉措就是要消滅中華民國、消滅台灣的國家想像。

台灣面對中國大陸整體國力的崛起，及在國際社會漸增的影響力，經過修憲後又有強勢領導人長期專政。故長期而言，為因應崛起的中共所運用的磁吸台灣、外交封鎖、軍武威嚇的多重攻勢，防範中共軟硬兼施的靈活招式對付台灣，台灣必須深入研究並掌握中共內部變化及對台海所帶來的衝擊，降低中共的拉攏效應，台灣也必須加速優勢創新，在經濟及國防上繼續保持可恃的憑藉。

台灣的主權存在是中共最敏感的問題，中共當然會利用經濟優勢來達到外交政策的需求。長年以來中共對台策略是以統一台灣為目標，惠台的招數過去也屢見不鮮，但是經常口惠而實不至，這是外界普遍的經驗。中共惠台的招式意在買台、空台、鎖台，本質上亦是另一形式的經濟戰，一旦發揮效用，必然會造成台灣經濟更加弱化，對中共的依存度繼續上升，再以經濟力量來框限台灣。

中共是善於統戰及分化的政權，近來不但刻意宣傳軍事威嚇在台灣產生的心戰效果，亦有對內鞏固權威的意圖，藉由外部事件來轉移內政問題的焦點，這一向是中共統治者慣用的手法，將心理戰、輿論戰、法律戰等「三戰」列入政治工作指導，並運用資訊化、網路化、即時化的潮流加大功能，因此今後針對性的軍演宣傳力道只會增加，所運用的輿論戰也會越來越多樣。

中共也善用「軟的一手、硬的一手」，可藉經常性的機艦遠海長訓並逕自對外公布，是場針對台灣的演訓，再挑個在沿海的地面部隊進行例行操演，變成一套具有針對性的聯合軍演，其所要傳達的是共軍具有對台軍事活動的主動權，並強調其軍機可隨時繞台、擾台。

但著實而言，在現今國際間相互鏈結綿密、國軍戰力完整的情況下，中共要對台執行軍事行動的代價太高，不致輕易展開軍事行動，中共的軍事心理戰的目的是要藉由展現軍力來威嚇台灣，發揮「軍事是政治的延伸」的鬥爭手段。

目前解決兩岸問題的方案不是弱肉強食，而是自由民主制度的競爭，只要站在歷史發展的正確面，就不難爭取情勢發展的主動權。台灣應加速全球佈局的機會走向國際，因為兩岸不論和、戰都必須以靈活的大陸政策、永續繁榮的經濟發展、穩固的友盟關係、熱絡的民間交流，這些也都是維繫台海安全的有力支柱。

台灣目前有國軍長年整備的戰力，使中共對台武統存在極大的風險，其實這也正是當前台海地緣戰略的基本態勢。台灣必須持續積極強化自我防衛的戰力，嚴密掌握中共在台海當面具有心理戰性質的軍事活動，保持敵我雙方在區域軍事態勢的均衡，發揮嚇阻能力，確保台海安全。

（作者為大學兼任教授）