自由廣場》台大管不了自己？

◎ 許又方

教育部決定「拔管」，引發部分台大師生的強烈不滿，除了當事人管爺決定訴諸法律外，校方也聲稱要提出訴願，學生更準備發起街頭示威，而其理據都是為了維護「大學自主」的尊嚴。陋見以為，台灣既是個自由國度，任何人都有權為其立場與見解發聲，台大挺管師生的舉動應予尊重；但話說回來，除了為自身權益抗爭外，台大似乎更應思考如何勇敢面對外界的諸多質疑，否則恐怕永遠難杜悠悠眾口。

回顧整起台大校長遴選案，教育部一開始並未干預遴選程序，而是在多位台大師生提出檢舉後，才著手介入調查。換言之，挑起管案爭議的，是台大內部自身，並非教育部橫加干涉。而面對這些由師生自己提出的質疑，台大校務會議竟不願正面回應，而是利用議事程序的技巧予以擱置，這不免令外界覺得不夠坦蕩磊落，自損尊嚴。

其次，最為人所詬病的是，何以管中閔曾任台灣大哥大獨董，遴選委員會中台哥大副董事長蔡明興竟也赫然在列？姑先不論其中是否有違利益迴避之具體情事，僅就外界觀感來看，這樣的安排絕對是極不適當的，畢竟它太容易引發「遐想」，台大豈能僅一再以未違反程序原則為由意圖搪塞？

當台大部分師生挺身而出、宣稱要為管案爭取尊嚴時，似應先自我省思，何以其內部與外界會對整個遴選案有那麼多疑惑？而代表校園最高民主象徵的校務會議，竟如此刻意漠視這些疑惑？這般輕率的作為，並不會因為高舉看似神聖的「大學自治」標語，便能消除公眾疑慮，為自身贏回尊嚴。

（作者為東華大學教授）