自由廣場》首都這一局

◎ 莊勝榮

國民黨台北市長候選人由丁守中出線，民進黨究竟是與柯合作，還是自提人選，來個三腳鼎立，仍舉棋不定。相信在對手人選明朗後，此刻正忙著做民調。

站在民進黨高層的高度，跟柯二次合作，是政治上最大的利益，因為，柯連任當下次民進黨總統選舉的大樁腳，不怕他出來選總統，剛選完再選總統，誰鳥他？萬一連任失敗，沒有怪民進黨的藉口，也沒有挑戰總統大位的氣勢及本錢。

但事與願違，民進黨的支持者許多看不慣柯，導致高層熱、基層冷的矛盾現象，這已經不是高層一聲令下基層跟著走的時代，更欠缺那種氛圍，高層騎虎難下，真正道理在此。

民進黨內部民調出爐後，如果三腳鼎立，民進黨有贏面，民進黨可以一搏，相信會自推人選，如此贏得市長及議員，乃最大的利益。如果民調結果，三人角逐，民進黨目前人選仍落後太多，例如七、八趴以上，甚至五趴，則禮讓柯是符合政治利益的唯一選擇。

選舉是集合法律、政治、大眾心理、媒體、大數據民調及現代科技產品的複雜學問，更是人性的總檢查。候選人討不討喜，或有無討人厭，幾乎佔一半的勝負決定。加上政黨、派系及廣大群眾支持，也就是天時地利人和，佔上優勢。當然現任者有資源豐沛的優勢，相對地，也有包袱的負擔，如何運用優勢化解包袱，端看操盤手的智慧及經驗。

（作者為律師）

◎ 張國財

還記得一九九四年的台北市長選舉嗎？各方的選前分析是：不論從中央或地方的版圖看，或是以台北市選民基本的藍綠結構看，天下不歸國、即歸新，民進黨想勝出，應該是癡人說夢！

選舉結果是：原本不被看好的民進黨陳水扁，從狹縫中脫穎而出贏得寶座！聲勢浩大的新黨趙少康，得票狂輸陳水扁超過十九萬居第二，溫吞的中國國民黨黃大洲則是殿後慘敗！

二○一八年的台北市長之役，中國國民黨浮出檯面的選將丁守中，氣勢之虛弱、同志相挺之意興闌珊、個人魅力之缺乏，跟當年的黃大洲簡直不相上下！睥睨狂傲的柯文哲，則跟當年霸氣自信的趙少康，簡直同一個模子，不但同樣是媒體寵兒，更同樣是聲勢一片看好！剩下的一角，民進黨如果選擇缺席，那當然就沒得話說，否則，民進黨綠營不畏戰、不怯戰推出的候選人，誰說不會重演一九九四年「陳水扁驚奇」的歷史？

（作者為台灣教授協會前副秘書長）