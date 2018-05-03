社論─民主陣營必須共同面對中國的威脅

北韓領導人金正恩正在大演國際和解秀，精湛的演技令性格高傲的川普都只能心不甘情不願地跟著拍手按讚，美中俄等國際強權被這個朝鮮的少主耍得團團轉，不知其遞出橄欖枝是真心或是假意。反觀一再宣傳兩岸血脈相連、手足骨肉的中國當局卻全面性的打壓台灣，大至軍機艦繞台擾台，買走台灣邦交國，阻止台灣參加世衛大會，小至機票上的台灣名稱都無法容忍，甚至利用商機作為誘餌，將黑手伸進台灣演藝界，中國霸權崛起的粗暴形象已然深植人心。

國際社會最近上演兩齣戲碼，反差甚大，結局可能也會大不相同。北韓意圖以喜劇般的笑臉面對國際社會，但劇情卻懸疑、跳TONE，令人難以置信，不過「做戲空、看戲憨」，金正恩賣力演出，裝出一副和藹可親狀，確實改變了外界的看法。而中國上演的是一齣自編自導的土豪搶親戲碼，劇情主軸是地方惡霸覬覦鄰家少女美色，虛構一個指腹為婚的故事，並展現黑色暴力非法逼婚。是否共組家庭，必須雙方情投意合，利誘威脅不能達到目的，也不能帶來幸福，只會造成雙方漸行漸遠；但是，中國當局打台似乎已陷入瘋狂狀態，近來買走台灣一個邦交國，就花了三十億美元，堪稱不惜血本，肉包子打狗，有去無回，但做此賠本生意只有一個目的，孤立台灣，製造恐慌，替武力侵略鋪路。

台灣對抗中國，有如小孩與巨人的搏鬥，從有形的力量看，似乎處於極為不利地位，然而聖經裡記載的大衛擊倒歌利亞的故事，彰顯具有信仰的小孩也可以打敗邪惡的巨人，乃是台灣面對中國的重要啟示，不必因為國力的不對稱，以及對手蠻橫粗暴，就懷憂喪志，失去信心。況且，中國的崛起，不只是台灣的挑戰，其經濟、軍力對外擴張，已強烈威脅全球的和平穩定，所以中國已經成為全球的共同問題，台灣不僅不必單獨面對中國，更應發揮智慧在地緣政治與經貿板塊的碰撞空隙中，找到有利的生存空間。

平實而論，四十年來中國不僅脫貧，綜合國力更快速成長，如此的經濟發展路徑固然不算稀奇，日本、四小龍都有如此輝煌的過去，而後起的東協、印度等也將閃爍耀眼的光芒，但一個十三億人口的大國能夠由貧窮落後翻身，其努力的成果是值得肯定的。然而，為何其他國家的經濟發展，多數世人皆樂觀其成，且或多或少分享了正能量的外溢效應，但中國茁壯成為全球第二大經濟體之後，卻引起多數國家的驚懼恐慌？主要癥結在於，其經濟成長有很大部分是來自不正當手段的掠奪。譬如，中國加入世貿組織（ＷＴＯ），並非真心誠意與世界經貿規則接軌，遵守公平的共同規範，而只是藉著自由貿易之名，將國家補貼與盜竊外國智財權所生產的商品向全球傾銷。換言之，中國得以打造成世界工廠，成為全球製造重鎮，乃是假借自由貿易與市場經濟之名，行國家資本主義、保護主義之實所創造出來的。也就是說，中國的經濟成長乃是扭曲與不遵守全球經貿規則下的產物。

其實，中國所謂的改革開放，固然多少向資本主義取經，但真正實施的一直是國家與資本結合的國家資本主義；尤有甚者，其所謂的國家乃是專制體制的代名詞，資本則非民間資本，而是國家資源的壟斷與挹注，所以這種型態的國家資本主義充滿了威脅性，再加上極端民族主義的興起與煽惑，其所產生的破壞能量有如核彈爆炸，將帶來毀滅性的後果。不可諱言的，民主國家過去對中國共產黨的本質並不了解，往往被其宣傳統戰所惑，更天真的相信中國經濟發展起來，將會帶來富足與民主。美中貿易戰的觸動，反映美國人開始覺醒，深刻感受其經濟所受到的嚴重威脅，因此展開強烈的反制；故而，基於保護民主體制與普世價值，不但美國、台灣，甚至整個民主自由陣營都必須共同面對與解決來自一個強大威權國家的威脅，才能切實保障世界的繁榮、和平與人權。