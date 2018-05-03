自由廣場》敬鵬附近的古戰場

◎ 張健豐

敬鵬工業平鎮三廠的工安意外，讓筆者想起十年前曾造訪此地，進行乙未抗日古戰場的研究。筆者用一年前所建構的乙未抗日歷史衝突地點資料庫—各地古戰場進行比對，赫然發現它就在平鎮古戰場的正南方不遠處。正因如此，大火除了造成古戰場鄰近地區空氣污染、數所學校停課，而老街溪上游的大坑缺溪，也被這次大火的污水「屠溪」。

平鎮古戰場所在是清代的安平鎮莊，只要到敝網站（http://cs2nn.nhu.edu.tw/index.html）搜尋當時古戰場尚存的地景—瓦窯湖，就可找到。這裡曾如火如荼地進行著抵抗強權的運動，是台灣小說作家鍾肇政書寫《臺灣人三部曲》的重要場景。來自廣東客籍的胡家是這一帶的大地主，在乙未割台前夕，胡家的胡嘉猷和附近的湯家、黃家創辦了主祀三官大帝的鎮安宮。一八九五年乙未，日軍從台北南侵時，胡嘉猷結合湯家、黃家等以安平鎮莊的自宅為根據地，四出襲擊日軍沿著「劉銘傳鐵路」所佈置的兵站線，使日軍疲於奔命，交通幾乎中斷，遂轉向攻打安平鎮莊。

一八九五年七月一日早上，大坑缺溪依舊潺潺流著，溪上的鎮南橋正通過數支部隊，這是從中壢入侵的日軍，在先前企圖從安平鎮莊附近山頭砲擊胡宅的計畫失敗後，他們以步工砲三兵種就近包圍同攻胡宅，但不能獲勝，顯露拙於村落戰的缺點。

二戰結束後，台灣省政府將原被日人沒收的胡家田宅，悉數發還給胡嘉猷的後代，以表其忠勇義烈之蹟。二○一五年及二○一七年在民間人士及桃園市長鄭文燦主導下，於古戰場舉辦乙未抗日紀念活動，附近居民大量動員響應，展現客家的硬頸精神！

如今，古戰場的抗日紀念碑，成為外地遊客及鐵馬族重要的打卡據點。建議可結合在地鄉親以古戰場為據點，將平鎮經營成為一個觀光文化園區。

（作者為文史工作者，新北市民）