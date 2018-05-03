自由廣場》賴院長更該關心「薪資中位數」

◎ 魏思源

報載，閣揆賴清德在五一勞動節前夕表示，因為去年的努力，勞工不僅工時減少，連平均薪資也逼近五萬元，創下歷史新高。但針對這般言論，顯然網友們並不領情。許多人紛紛留言表示，自己薪資只有三萬塊錢，哪來的五萬？ 這恐怕跟政府引用的數據不是「薪資中位數」而有落差有關。

以二○一六年為例，主計總處指出，每人每月薪資中位數四萬六一二元，平均數四萬八七九○元，中位數佔平均數比率為八十三．二四％，不僅較二○一五年減一．○一個百分點，薪資差距也立竿見影，顯示出八一七八元的差值。

事實上，薪資中位數的算法比起平均薪資較不失真，乃因平均數易受高薪資者影響而偏高，中位數是將所有受僱者薪資依高低排序，取排名最中間者薪資，較「貼近民眾感受」。

筆者認為，我們政府應該注意的，不是勞工平均薪資成長了多少，而是台灣薪資受高薪族群薪資成長較快的影響，中位數佔平均數比率降至新低，凸顯我國上班族的薪資差距有擴大的現象，薪資分布不均情況，趨於嚴重。政府應積極設法改善，才能讓普羅大眾有感，否則再多的研究或分析數據，都只會淪為政府自我感覺良好的工具罷了。過去馬政府的錯誤和失敗，盼蔡政府能夠引以為鑑。

（作者為工程師，宜蘭市民）

◎ 王鑫儒

行政院長賴清德日前表示，去年全國勞工平均收入已達四萬九九八九元的歷史新高，引發熱議。這數據出自行政院主計總處的統計資料：去年全國受僱員工人數平均為七五六萬人，全年每人每月的平均總薪資確實為四萬九九八九元。

然而賴清德院長所引用的數據，很可能是少部分高薪經理人將全國勞工平均薪資墊高所致。老百姓想知道的，不是自己的薪資和大老闆的薪資平均之後是多少，而是全國有多少受僱員工和自己的薪資水平相當？貧富差距有多大？如果賴院長說的是薪資所得的中位數（或是高標、均標、低標），才會更貼近民眾對相關資訊的需求。

建請主計總處，於勞工每月薪資平均值外，也能列出每個薪資級距內所佔的人數以及百分比，此一資料比平均薪資更能代表勞工薪資的改變，才不會每次講到平均薪資，都被當成是幹話！

（作者為工程顧問公司資深專員，新北市民）