自由廣場》（金恒煒專欄）管爺們的「聖戰」？

新任教育部長吳茂崑上任第一件也是最重要的歷史性決斷，就是快刀斬亂麻，以「違反正當程序」砍掉台大校長遴委會的管中閔聘任案。台大如何因應？藍丁丁、紅丁丁的大咖小咖絡繹不絕地傾巢而出，一方面痛斥民進黨，比如馬英九說「比北洋軍閥不如」、王健壯說「比國民黨還可惡」；當事人管中閔拾龍應台的牙慧表示，這一天「將載入史冊」云云；而檄文的共同點，即龍應台或王健壯鳴鼓的「起而抵抗」，甚至連「聖戰」二字都出籠了。

我們或可同意「載入史冊」四字，這一天有可能是解構黨國台大的契機。口說無憑，且看台大哲學系事件時的總教官張德溥的自供，他說當年國防部總政治作戰部主任王昇銜命正面宣示：「我是替蔣經國來收復台灣大學失土！」自茲而後，台大即被收編入黨國附隨組織，直到現在。重點是，斷絕管案能不能斬斷台大盤根錯節的黨國餘蔭？

至於把民進黨比成北洋軍閥、國民黨？笑話大了。一九四六年，國民黨特務暗殺李公樸、聞一多，當時出現了十分諷刺的對聯：「天下是老子打來，誰教你開口民主、閉口民主？江山由本黨坐定，且看我一槍殺人、兩槍殺人！」國民黨絕對比北洋軍閥凶殘百倍，蔣經國之惡也不亞於蔣介石。

現在回到本題，台大能不能抵死不從？「聖戰」到底？台大下一步要怎麼走？至少有三途。

依目前發展，遴選會已決意不解散、不重選，也就是「不戰、不退、不進、不和」 ，誓死與教育部周旋到底。老實說，此路不通。原因很簡單，台大去年預算超過六十七億，明年度預算大約九月要送出。台大左手焦土、右手乞錢，套句老話：「不知其可也」。所以遴選會的「拖」字訣，全不管用。

台大的第二條路，黨國結構的挺管派全員退出台大，自立門戶，這是有先例的。一九○八年九月，胡適就讀的中國公學鬧出大風潮，大多數學生退學出來，另組中國新公學，於是租校舍、埋鍋煮飯、聘教員、排功課，正式上課，胡適且權充英文教員。這段歷史詳略，請見胡適《四十自述》。現在台大這群壯士又掛黃絲帶、又到處串聯「起義」，又念「新五四」的失效魔咒，爺兒們不如揭竿而起，讓世人刮目相看。問題是，他們有此膽識、能耐與本錢嗎？而且成立大學，依然要向政府立案，依然受大學法部勒。老實說真要硬幹，還有投共一途：到中國成立中國台灣大學，既投中國統戰之所好，又兵不血刃完成聖戰。

上上之選的是回歸民主法治的第三條路：走司法途徑。無論遴選委員會或管爺提出，不管民事、行政訴訟、監院請願或有辦法打憲法官司，一旦上了公堂，所有的黑盒子勢必打開，過去秘而不宣的伎倆、堂奧全攤在陽光之下，那麼誰是誰非、誰糟蹋台大自治誰不是？一目瞭然。怕就怕不告，一句話忠告爺兒們：不告的是龜兒子！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）