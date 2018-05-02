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自由廣場》勞權問題關鍵：勞工能說不嗎？

2018-05-02 06:00

◎ 季節

五一勞動節，「自由廣場」登了兩篇談勞工權益的文章，深有同感。其實我國勞工權益之所以動輒被違法打壓，關鍵在於，面對雇主違法或不合理的要求，勞工很難說不。

表面上看，雇主違法可以檢舉，勞動部確認後將開罰。問題是2016年我國中小企業共有1408313家，占全體企業97.73%，就業人數881萬人，占全國就業人數78.19%，可見多數勞工受雇於中小企業，但一家中小企業平均只有6名員工。所以表面上勞動部開罰時不會讓雇主知道是誰檢舉，但雇主一回想平常情況，很容易發現（或揣測）檢舉人，那麼就算不開除，只要刻意考績打很低、永遠不加薪、工作分配刻意加重，或者年終獎金超低，這些都不違法，卻會讓檢舉者日子很難過。

相對的被檢舉的雇主呢？依勞動部職安署統計，2016年勞檢開罰情況，平均每家場次罰鍰僅3萬9173元，違法雇主承受的後果反而不及檢舉者來得嚴重。

還有一種情況更麻煩：儘管依照勞基法42條勞工可以拒絕加班，問題是真的敢嗎？如果6個員工只有一人不肯，是否又會成為前段提到的，從此成為雇主刻意刁難對象？

再加上法律規定至少30人才能組工會，導致只有58萬名勞工能參加企業工會（去年底數字），沒得參加工會的勞工，有辦法串聯起其他同事一起說不嗎？

這才是勞權問題的關鍵。

（作者為國民黨黃復興黨部青年黨員）

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