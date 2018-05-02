自由廣場》工安、公安一次到位

◎ 莊惠玲

拜科技之賜，移工的勞動處境、住宿環境等，得以透過影像、網路公開化，讓更多本地勞工親眼看見而能有所感，引發社會大眾討論，凸顯移工勞動力有多廉價、所得超不合理。問題是凸顯了，但是官方、政府解決問題的速度，卻比網路撥接速度還慢。

去年十二月矽卡大火，燒死六名越籍移工，也燒出違建宿舍的問題，桃園市政府清查違建，但並沒有藉此徹底解決移工宿舍問題。才四個月，現又發生敬鵬大火，奪去二名移工、五名消防員性命。據報導，在事發同一地點的敬鵬員工鐵皮宿舍，平日塞了二百名移工。好在天佑移工，火沒有延燒到鐵皮宿舍，不然，慘狀難以想像。

敬鵬火災發生在桃園市，桃園市政府該究責、該清查、該檢討、該政策修訂、該執行監督等，這不只是勞動局業務，而是包含都發局、消防局等，必須要跨局處聯繫合作。然而，依照勞動部數據，台灣目前產業移工已超過四十萬，也代表他們分住在各式宿舍。中央勞動部相關單位、營建與消防署，不該嚴正以待嗎？不該全面將各種工安（包含員工宿舍）、公安標準與措施一次到位嗎？

若首長或執政單位還是消極因應、演場哀弔戲碼，已無法通過公民對執政首長的要求，執政當局豈能不嚴格要求、慎重因應？

（作者服務於天主教嘉祿國際移民組織台灣分會）