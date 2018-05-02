自由廣場》真正焦慮的是中國

青年評多明尼加斷交事件

◎ 王濬

「多明尼加斷交」所反映的不僅是中國打壓台灣的又一事例，更不應該是台灣的外交挫敗；而應將時間與脈絡拉長解讀，則會發現：真正在焦慮與易碎的，是中國。

自蔡政府就職以來，中國對台的威逼與壓力便不斷加大，背後實則反映著「北京的焦慮」，其所設定的「九二共識」政治前提與朝貢密碼，已不為台灣絕大多數民意所接受；過去仰賴的「國共平台」與兩岸買辦，亦早被人民「看破手腳」。中國凶狠的一連串動作背後，凸顯其過去對台政策的徹底失敗。

焦慮之外，另一深層因素則是專制獨裁政權的「玻璃心」脆弱本質。中國原盼望藉馬政府所設定的「從中國通往世界」的框架，讓台灣所有欲通向國際的道路都須「經中國同意」，從而行全面控制台灣之實。但川普政府力推的台美軍事與政治交流正常化、國際社會對台灣在國際參與和被中打壓的支持聲援，以及中國自身在全球狂推「銳實力」下所引起的各國不安與不滿—反使國際局勢越來越有利於台灣，讓台美關係達到空前之況，亦讓蔡政府的自制、耐性與善意的戰略規劃，得見初步成果。對中國的外交與對台部門而言，其尷尬與壓力可想而知。

「易碎玻璃心」的政權，禁受不起台灣再三於台美關係與外交場域獲致的「實質戰果」，最後只好轉回「鷹派」老路：用軍事演習與外交挖角，看似展現「中國力量」與釋放訊號；但看得懂的人更覺得，不過是為向高層與其國內激進民族主義者有所「交代」。

北京已經陷入自己所召喚的「無限迴圈」之中而無法自拔，它當然可以持續朝這黑洞中投入鉅額金錢與力氣，打壓台灣，但卻越來越爭取不到台灣民心，甚至只會讓台灣在國際外交關係與國內台獨聲勢中，獲得更大的養分與發展！

（作者為台灣大學國家發展研究所碩士生）

還要國共論壇？

◎ 王仁和

多明尼加宣布與我國斷交，蔡英文總統表示：「我們跟多明尼加正式終止外交關係，這是北京當局對台再次打壓，大家心知肚明。」她也強調現在就是我們該團結的時刻，政黨的利益不應該大於國家利益，希望朝野務必要放下成見，一致對外。這次斷交事件，會不會對中國國民黨黨主席吳敦義日夜盼望的「國共論壇」造成影響？

國共論壇之所以已延宕多時，有報導指出國民黨透過各種管道，甚至動員綠營大老與總統府協調，然而卻遲遲不遞件；這可能代表著吳、蔡尚未達成共識。

要注意的是，上週負責籌畫國共論壇的國民黨大陸事務部主任周繼祥率團赴北京，先行磋商，就有消息傳出「國民黨確定在廿七日送出吳敦義赴陸的申請書，推算論壇時間應落在五二○。」

現在突然而來的多明尼加斷交事件，將可能影響吳敦義的赴陸申請，從蔡英文談話與民進黨大老蘇貞昌皆呼籲「團結對外」的講話中，可以了解民進黨的立場，「台灣遭逢此困境，國民黨為台灣最大在野黨，應該放下成見共同面對」，言下之意即「國、民團結抗共」，如此一來「吳習會」恐將無法成行。再觀察國民黨人員上週甫從北京磋商回台，中共卻選在昨天與多明尼加簽署外交公報、建立外交關係，是否意味中共「自行做球」讓國共論壇無法舉辦？

執政黨已放話，「在這個兩岸關係相當敏感的時刻，應考慮台灣人民的感受」，在野的國民黨恐怕必須慎重考量國共論壇的後遺症才好。

（作者為台灣大學國家發展研究所碩士生）

不妨思考「防禦性公投」

◎ 江駿宏

多明尼加斷交，使我國外交處境更加艱難。邦交國數量跌破廿的窘境，讓蔡政府向來所標榜的「維持現狀」政策聽來更加諷刺。譴責、遺憾之餘，難道真沒有強效手段可當籌碼反制中國？

中國忌憚台灣統獨公投，美方基本上也不樂見。但若對岸不斷改變現狀，我方也沒有死守現狀的道理。有言道：「敵不動，我不動」。蔡政府應研議以統獨公投為籌碼，正告對岸：「若因中國打壓致使我方再有一邦交國斷交，總統即日交付統獨公投」。這樣的宣示，毫無疑問會升高兩岸情勢，但這麼一來，一方面是警告對岸勿輕舉妄動，另一方面也是藉著美方勢力的必然介入，在美中台外交斡旋下使得邦交國不穩而斷交的情事還有轉圜空間，讓現狀有機會被維持。

維持現狀不能只靠喊話和對方的善意，蔡政府若找不出有力籌碼或槓桿，那麼拿什麼來維持現狀？

（作者為中國醫藥大學中醫系學生）