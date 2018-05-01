鏗鏘集》看南韓、北朝，想台灣

（歐新社資料照）

南韓、北朝的民族分斷，衝突不息，但川普和金正恩的川金會，被認為是一個轉圜。東北亞的和平新形勢被寄予厚望。南韓、北朝已在文在寅、金正恩之會，發表板門店宣言，達成停戰的和平協議。誰知道呢？

二戰後，南韓和北朝的分裂，南越和北越的分裂，都是緣於右左獨立運動意識形態對立形成的結果，也是美蘇對抗的世界形勢的相應。其形成作用力是統治權力的拔河大於一切。韓國詩人金光林以詩集《半島的疼痛》呈顯韓民族愴傷，漢譯版由其兒子金尚浩教授完成，在台灣出版。金尚浩也是台灣當代詩歌韓譯的推手，深知台灣全島的疼痛。

二戰後，北越、南越原為不同國家，但一九六○年代，北越發動越南戰爭，打敗了美國提供協力的南越，但統一後的越南以朝向資本主義的經濟模式發展。而南韓、北朝，各據不同意識形態，呈顯明顯的差異化生活景況，意識形態牢結常常只是人民民主專政的藉口。中國就是以此藉口發展的走資化國家。

南韓、北朝都在聯合國有席位，是一民族兩國家（ONE NATION,TWO STATES）的例子。這個歷史上長期臣服於歷代中國，卻在忍辱負重中形塑了自己的國族形貌。在某種意義中，甚至保留了中國自己已破壞的傳統文化。

比起日本經由古朝鮮傳遞的大唐文化而歐化維新，消化吸收了唐文化為其裡，歐洲文化為其表。南韓（北朝因政治意識形態作用，模糊化了）的漢文化之表仍然存在，但去漢字的韓文顯示了韓民族的高度文化警覺性，這是世宗留下的資產。

看看朝鮮半島演化出來的南韓、北朝，以兩個國家實踐近現代右左相異的共同體模式，都在聯合國有自己的位置。若簽訂和平協議，中止戰爭動向，應該不只是東亞，也是世界期待的發展。聯邦德國與民主德國都曾是聯合國成員，後來和平統一是另一種例子。

國民黨中國一九四九年被共產黨中國推翻，來到原不屬於中華民國，而是國民黨中國代表盟軍接收的台灣，卻因冷戰時期韓戰效應而據占統治，形成國民黨中國並非在中國境內與共產黨中國對峙的局面，成為民主化後台灣的困境。

共產黨中國以國民黨中國據占統治台灣，而以併吞台灣做為收服國民黨中國的政治使命，與東西德、南韓、北朝不同。台灣更沒有聯合國席位，這是台灣面對的困境。

國共之爭的歷史應在中國，國民黨中國不應以據占的台灣與共產黨中國對峙，也不應該以中國的意識強制台灣的歸屬。讓台灣在國民黨中國之外，成為一個新興國家，並在聯合國同有席位，應該是相應東北亞和平形勢的發展。若共產黨中國接納流落在台灣的國民黨中國，何妨讓國民黨中國班師回朝，帶領不願歸屬台灣新國家的人們一起建構新中國！（作者李敏勇，詩人）