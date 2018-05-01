社論》做對的事，更要把事做對、做好

蔡英文總統本月上任滿兩年，可以預見，對主政績效的各種檢驗、評價及民調將紛紛出現。在政治鬥爭極其嚴重的台灣，在野黨必無好話，衡量民意的民調也常因「機構效應」而公信力不高，持平的檢驗和評價因此是蔡政府最需要的針砭。

兩年前，蔡政府在人民殷切期盼中上任。台灣歷經馬英九執政八年，親中、無能、政經困境紛至沓來，人民不但要總統換黨做，國會也出現歷來首次政黨輪替，壓倒性的民意希望民進黨完全執政，為國家社會帶來新境界。從而，蔡英文所領導的政府和政黨，肩負台灣人民付託，要為國家社會做對的事，還要把事做對、做好。一如管理學大師彼得．杜拉克名言，領導是做對的事，管理是把事做對；執政團隊因此須領導、管理兼善，才能有效落實民之所欲。

就此而言，蔡政府兩年來確實有所表現，具體見諸公教年金改革、促進轉型正義、降稅及產業轉型、改善投資五缺障礙等作為。然而，從最近幾件廣受矚目的事件看來，蔡英文的執政團隊，顯然在領導魄力方面有待加強。

台大校長遴選案是最明顯的例子。全案的本質很清楚而明白：管中閔選校長違反利害衝突與迴避、事前沒充分資訊揭露、未經報准而違規兼職，這些既不合做人基本誠信與分寸，也導致遴選的程序不正義，選校長淪為台哥大公司「蔡（明興）董選管董」的離譜場面。這一離譜演出，一般正常人只要從企業或民間組織實務慣例考查，以常識與常理判斷，即可公平論斷；蔡政府卻經歷三個多月爭議和一位教育部長請辭，才決定退回遴選結果。

教育部原先的優柔寡斷，雖有「引蛇出洞」的照妖鏡效應，仍不足為訓。一如國人所見，台大校方不僅未就問題爭議妥善處理，還急求落幕而強詞辯解；遴委會以「無從判斷」推託，校務會議以議事操作擱置學生提案。管中閔也很搞笑，面對質疑卻「神隱」不作說明，還引來自爭議一方的打氣自慰，宣稱自己反映「正直、良善、公理的價值象徵」。尤有甚者，挺管派把「大學自治」無限上綱，彷彿教育部只能為遴選結果當橡皮圖章，否則就是「白色恐怖重現校園」。當年白色恐怖的幫凶幫閒如今群聚挺管，凸顯了學術的「象牙塔」儘管脫離常民、常識和常理，卻沒有象牙般的潔淨，而是外來政權餘孽拉幫結派，為其把持台大或學術界的溫床。

同樣顯現執政團隊未能把事做對、做好，年改也是一例。年改屬於做對的事，蔡政府不學馬政府拖死狗，值得肯定。不過，反年改上週在立法院周邊再演出暴力事件，有備而來的示威者打警察、毆記者、擾醫院。這是比去年四一九「沒錢花運動」更嚴重的反年改暴力事件，顯示反年改者不改的暴力本質，卻打著「爭尊嚴」的幌子，與其自稱「壯士」同樣諷刺且荒謬。然而，對的事沒做對，主政者雖獲絕大多數人民支持，卻對既得利益多所顧慮，瞻前顧後，化簡為繁，以致治絲益棼，歹戲拖棚，實難辭其咎。姑息適足以養奸，亡羊補牢，對暴力事件不容打馬虎眼，上週的暴力份子不應寬貸，依法處理才是正辦。

執政團隊的領導與管理有狀況，同樣見諸外交戰場。馬英九政府全面親中，不但把執政權玩完了，也印證即使卑躬屈膝仍換不來中國善意，台灣向中國傾斜只是自殘或甚至自取其辱，與文明國家站同一邊才是台灣的正道。現實上，美日歐等先進國家對中國反感與戒心日增，如今川普團隊友善台灣者群集且擔當大任，安倍更是近年對我國最友善的日本首相。然而，台灣卻與中國同列禁止日本核災地區食品的唯二國家，美國豬肉進口同樣長期卡關。科學證據、國際標準、檢驗實績都不足以克服不理性的壓力，台灣不僅未積極尋求談判化解障礙，且因小失大，以致突破外交安全困境的良機因欠缺果斷與魄力，正在流失。

兩年來的經驗顯示，民進黨的國家大政目標是大多數台灣人民所肯定的，但在即知即行、承受壓力、展現自信等執政的領導魄力不足。從而，民進黨所應在意的，是積極進取，做對的事，也把事做對、做好，帶領台灣向人民託付的目標前進；確實做事，為所當為，人民不會吝於回報的。