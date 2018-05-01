自由廣場》罔顧勞工安全者沒資格僱用外勞

◎ 陳業鑫

全球車用ＰＣＢ大廠敬鵬電子桃園平鎮廠在四月廿八日晚間發生大火，七名勇敢的消防隊員為了搶救二名受困的泰國籍外勞，冒險進入火場，最後造成五名消防隊員與二名外勞葬身火窟、兩名消防隊員仍在急救中，釀成七死二重傷的不幸。

這不是單一偶發事件。去年一樣在桃園，蘆竹矽卡工廠宿舍大火，也造成六名外勞死亡、五人重傷。來台工作的外勞已逼近七十萬大關—如果外勞是一個地方自治單位，人口數已經超過雲林、新竹、苗栗、嘉義、南投等縣。外勞雖然不是台灣人，卻是許多台灣人不願意就業的產業人力主要來源，沒有外勞，台灣的長輩沒有人照顧，公共建設的營造及許多辛苦、危險的製造業也要停擺。

但台灣給外勞的工作環境卻是如此惡劣，讓許多來台工作的外勞朋友受傷甚至死亡，對台灣的國際形象極為負面。一旦國際勞工權益團體盯上此事，亦有可能導致國際大廠品牌轉單、抽單，這對以代工為主要產業結構的台灣而言是不可承受的。

以敬鵬公司為例，作為世界級ＰＣＢ大廠，去年至今即有十次被裁罰紀錄，其中竟有高達六次是違反職業安全衛生法，顯見該公司對於落實職業安全規範的態度極為輕忽，並無意願提供勞工較為安全之工作環境。事實上，依就業服務法第五十四條第一項第十五款規定，違反保護勞工之法令情節重大者，中央主管機關即勞動部，應不予核發外勞招募許可；如果已經核發招募或聘僱許可者，亦可依同法第七十二條第五款、第七十三條第六款規定，廢止其聘僱許可。以上權力，勞動部應適時運用，以儆效尤。

由於外勞離鄉背井工作，對我國語言文字掌握程度不佳，更不知道若勞動權益受侵害或工作環境危險不合法時，可以申訴或尋求相關主管機關協助，勞政主管機關有必要援用就業服務法等相關法令授與之權利，主動查察，淘汰不願提供勞工安全工作環境的無良雇主，並以職業安全衛生為勞檢重點，以免台灣繼過勞之島後，再背上血汗、罔顧人命的勞工地獄惡名。

（作者為律師，前台北市勞動局長）