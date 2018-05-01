自由廣場》金管會為何縱容寶佳

◎ 黃冠綸

怪事年年有，今年特別多！最近一個建築集團寶佳，不知道什麼鬼迷心竅，成天插旗金融機構，弄到沸沸揚揚，今天忽然看到它又有新聞了，好像說要台新小股東用投票支持它入主台新，說這樣才能幫助股東提升公司價值？

怪哉！這家機構除了利用金融業貸款方便外，還能夠給小股東什麼好處？別搞垮台新就阿彌陀佛了！我個人覺得演戲也演不像，遠雄人壽被建築業搞垮、幸福人壽被建築業掏空、力霸搞垮中華商銀也是如此。橫空出世個寶佳，居然說它要提高台新股東價值，我有沒有聽錯啊？

寶佳，亂搞金融業已經惡名昭彰。

前陣子金管會還警告它若規避大股東適格性的審查，要嚴懲。事實上它在插旗台中商銀及永豐，跟一些怪怪的人合作，已經讓我看破手腳了。

就我所知，寶佳已公然違反金管會金金分離的政策：它不但在台中商銀持有一席董事，又聯合其他勢力借用其他人名義，在台中三信商銀擁有五席董事，現在又要來搶台新金控的董事席位。

這種事情在台灣過去金融史上是禁忌中的禁忌，寶佳這麼囂張，是否有什麼政治勢力挺它？那就更可怕了！藏鏡人是誰啊？

有趣的是寶佳的少東故作謙虛，一直說要進金融機構學習，這表示他對金融是大外行，現在為了爭取股東支持，竟然改口說他進台新可以提升股東價值？一夕之間學生變成seafood？騙誰啊？

請問金管會忙著睡覺嗎？怎麼對寶佳如此縱容？難道還要讓它繼續作怪嗎？

（作者為股市投資人）