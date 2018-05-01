自由廣場》泳池裡被稀釋的一把尿

◎ 簡學義

「大學自治」的精神在於對「自由」的尊重，以期在「自由」的精神下能沉澱出看見「真理」所需要的真正「謙遜」以面對異議與「自重」以自我批判的能力。

台大校長遴選爭議多時，波折四起，選舉陰謀、策略、合縱、連橫、詭詐、紀律、私慾、公益、耳語、宣言、謊言、理想……糾葛難辨。

便宜行事、大意失荊州的管陣營，對利益迴避應有的紀律與道德的無法自持及棄守，在原本清澈的遴選泳池裡失禁的一把尿；但經氣急敗壞的綠營一陣進退無據的胡亂攪和下，早已漂白得無臭又無味。

今見群起無辜的、勇敢的、純真的、理想的「大學自治」者紛紛躍入泳池，正義凜然、大聲疾呼，喘息換氣，顧不得自身，亦不得大口吞嚥了池水，只為捍衛「大學自治」精神的被污染！但不見幽暗處，管爺喬了喬褲管，悄悄上了岸，喧譁中沒有人有足夠靈敏的嗅覺以辨池水的清澈，更遑論判斷管爺滴露在泳池中淚水的真偽！

「教育」當然不是「政治」可以干預的場域，「大學自治」亦無「財團」容許置入的空間，而「自由」更從來也不應該是「放縱」者的藉口與遁詞！

（作者為竹間聯合建築師事務所主持人）

大學法該修了

◎ 蕭蒼澤

過去幾年來，常見國內大學校長人事案的紛紛擾擾，不是每個個案都非常順利。

例如這次台大，事件一開始是台灣大副董當遴選委員，參與選出台灣大獨董管中閔，這種副董選獨董的手法是否合法，以後就列入大學法明文規定，以杜絕紛爭。

另二○一五年卸任國發會主委，屬法定管制期內須報備核准才能出國赴大陸，這是第二個大爭點，已進入司法程序，就請司法部門加快腳步，給國人一個交代，而審查重點應不在赴中講學，而是有無違反國家機密管制的違法問題。

而台北商業大學等五所技職大學校長，也發起「敦促教育部退出政治干預，尊重大學自主」全民連署，表明「我們不再沉默了」，在教育部駁回聘任案後，教育部批駁公文的對象是台大，司法途徑勢必也會進行，二造各有律師團，我們等司法給我們答案。

國人橫豎怎麼看，說了半天，就是立場角度的問題，這就可以把問題簡單化，而不是政治化。

（作者為律師，台北市民）

作弊挺管用的！

◎ 陳國雄

考試可以作弊嗎？作弊真的「挺管用的」嗎？

管中閔以「未揭露兼職、未利益迴避」的作弊手段，通過遴選委員會投票當選台大校長，引發社會爭議。教育部多次函請台大針對爭議提出說明，遴選委員會卻拒絕說明，硬要橫柴入灶，吃相難看的是管中閔，台大的行政部門則是幫凶。

倘若讓作弊得逞，等於鼓勵大學校長採取選舉舞弊方式來當選，難道大學自治可以允許選舉舞弊嗎？吃相難看的人大喊別人吃相難看，還有天理嗎？

（作者為台中市民）