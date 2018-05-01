自由廣場》新聞人的假消息

◎ 李道勇

蔡英文總統接受媒體專訪，有媒體報導，總統在專訪中提到「川普是我們的棋子」，曾擔任洪秀柱辦公室發言人、世新大學傳播學院院長游梓翔竟諷刺「難得不用讀稿機，果然『驚』句不斷；發條英文推特，讓川普知道台灣多強大吧」。

對此，總統府聲明表示：經查證，蔡英文在專訪中，沒說過這樣的談話。游梓翔身為傳播學者，又曾為地方政府發言人，卻失格散布不實訊息，炮製假新聞，總統府強烈譴責，要求游梓翔即刻撤除造假內容，公開為不實言論向社會道歉。

總統府指出，中國時報、聯合報在未經查證下，逕自引用不實訊息，做成錯假新聞，讓媒體傳播平台淪為假訊息內容農場，令人痛心遺憾，要求兩報立即更正錯誤內容，向讀者致歉。

後來，游梓翔在臉書道歉，並直接與中國時報查證，加上節目晚間播出的內容，確認是中國時報的錯誤報導，「川普也是棋子」是主持人謝震武的發言，他說，既然是不合事實的報導，他會撤下依不實報導而做的評論，並向蔡總統和社會大眾致歉。

誰知，事後相繼出現「公民監督民進黨聯盟」、「中華社區報刊聯合新聞網」，PO出「川普批蔡英文不想當棋子而想當棋手」的「據外電報導」，還扯上「美國總統川普四月廿二日的日記，就蔡英文不想當棋子而想當棋手，有所批評。」其實它是來自「多維新聞」部落格blog.dwnews.com/post-1006782.html，整版使用簡體字，而且聲稱：六名博主比較懶，沒有填寫個人簡介，這樣的狀況能加以轉載？還冒稱：據外電報導，並聲稱「版權所有」。

雖說，謠言、假消息，止於智者。但經過精心打造的blog、LINE、臉書等通訊軟體，還是像天女散花撒下，怪不得，像「微信（WeChat）」「殺一個中國人，換一張綠卡」等假消息，怎會在美國華人圈中廣泛流傳，還令許多華裔人士誤以為真。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）