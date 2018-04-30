鏗鏘集》兩個韓國，自由表述

兩個韓國，自由表述，真是海闊天空，彼此尊重，揮灑自如，即使語言還暗藏玄機，也是出於心甘情願，他們自由表述的不是「一個韓國」、「統一」，或誰要吃掉誰，而是和平共存。

從金小胖的阿公金日成揮兵南下要「統一」朝鮮，到金小胖抱著核子武器與洲際飛彈，卻與南韓的文在寅貼臉擁抱，高談去核化，共促和平，這種變化令人驚嘆。

金小胖的另類「崛起」與毛澤東的劇本有異曲同工之妙。老毛說寧可不要褲子，也要核子；金小胖不顧人民死活，拚了命也要搞核子武器與洲際飛彈，換取美國的「尊重」與對話。

但年輕時曾在瑞士求學的金小胖，個性有宮廷鬥爭的陰狠毒辣，對國家、國土的觀念卻沒有老毛那樣封建與死板。他並不因為擁有核子武器與飛彈，便要求南韓接受「一個韓國」，接受他的「統一」。

就國家與國際地位而言，兩韓比台灣幸運。一九三六年，毛澤東告訴美國記者史諾，中共支持日本殖民地朝鮮與台灣戰後獨立。戰後朝鮮不但獨立，還分別由美、蘇支持，「獨立」成兩個國家。台灣卻被代表盟軍佔領的「蔣介石」以戒嚴統治據為己有。

舊金山和約對朝鮮及台澎地位都有明文規定：日本「承認朝鮮獨立」，並放棄對朝鮮包括濟州島、巨文島及郁陸島在內一切權利、權利根據與主張。日本沒有承認台灣獨立，但同樣放棄對台灣所有權利，只是未規定這些「權利、權利根據與主張」讓渡給誰。

舊金山和約雖未承認台灣「獨立」地位，但文字明確不屬於中國。台灣人民自決，選擇獨立建國，應受各國尊重；中國不顧和約規定，文攻武嚇想併吞台灣，比金小胖還流氓！（作者王景弘，資深新聞工作者）