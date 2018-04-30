美中貿易戰的危機與轉機

歷史性的兩韓高峰會暫時化解朝鮮半島的緊張情勢，但是美中貿易衝突依然加劇，日前美國對違反伊朗禁運令的中國電信大廠中興祭出禁售令，使其自承陷入休克狀態，部分外媒更預測中興破產的可能性。川普可謂一舉擊中要害，不但有效反制中國對美國智財權的侵害，更重創其扶植半導體等高科技產業，並成為下一代行動通訊技術5G規格制定先驅的野心。

其實，美國的動作將不止於此，川普政府最近頻頻對中國出重手。據稱，中國最大電信設備商及手機大廠華為，將成為美國第二波制裁對象；另外，美國國會美中經濟暨安全審查委員會十九日發布風險報告，警告中國以國家主導的力量從事間諜活動，尤其鎖定ICT產業，對美國國家安全及企業造成嚴重挑戰，並公開點名中國十九大科技公司疑涉間諜活動。中興遭到美國制裁一事，已經在中國科技產業鏈造成重大衝擊，充分暴露外表為龐然大物的中國科技公司的內在脆弱性，尤要者，美國巴隆週刊報導，川普可能動用《國際緊急狀態經濟權力法》，以國家安全為由，禁止美國企業向中國出售電腦晶片。一旦此事成真，恐將帶來中國高科技產業及紅色供應鏈的一大浩劫。

坦言之，貿易戰的爆發，一般均由保護主義所引發，並不符合自由貿易精神，更破壞全球貿易正向互動的規則與氛圍；乃是雙邊或多邊貿易往來中的逆流，並非常態與正軌。然而，近日引爆的美中貿易衝突，表面上是貿易體系的爭議與摩擦，實質上卻是一場高科技產業的角力競逐，以及衍生的經濟霸權爭奪，甚至國際地緣政治的板塊碰撞，如此全方位角度的觀察，方可看出這齣貿易戰的眉角所在。換言之，此次美中貿易對撞的癥結，在於中國之崛起及意圖打造以高科技為基礎的所謂數位威權政體，對美國及西方之民主體制與自由經濟的威脅所致。因此，這場貿易戰不只是經濟力的較勁，一旦中國居於上風，恐將導致民主制度與當前地緣政治秩序的徹底崩潰。由此可知，川普以公平貿易之名對中國發動的貿易戰爭，不止攸關美國丟掉幾百萬個工作機會與智財權遭到偷竊仿冒的威脅，而是自由民主的政經制度之存亡絕續危機。

若是不解箇中的重大意義，不僅美中貿易戰會遭誤解為保護主義與自由貿易之爭；更諷刺的是，秉持自由貿易原則的美國會因為要求公平貿易，反被視為掀起保護主義，破壞自由市場的元凶，反倒是長期以保護主義設置貿易壁壘，以補貼政策扶植產業巨獸的中國，得以披上捍衛自由市場的羊皮，博得同情。其實，四十年來，中國以低勞動成本、政策優惠吸引外資，打造出世界工廠，如今耗盡國家資源追求GDP成長的模式，已經無以為繼，加之後起新興市場的追趕，例如印度、越南的GDP成長都已超越中國，導致中國製造優勢流失，不得不重新研擬轉型發展的策略，包括產業的騰籠換鳥，「中國製造二○二五」提升技術研發，以大基金主導建立半導體產業，加上電商、自動化、行動支付、AI人工智慧的加速發展，提升中國高科技產業，將製造大國轉型為製造強國。另外，在地緣政治上，以一帶一路、亞投行為誘餌，再以軍事武力為後盾，頻繁進行軍事演習與軍機艦突破第一島鏈的演練，藉以測試美日與周邊國家反應，連帶達到威嚇台灣的目的，可謂胡蘿蔔與棒子齊施，企圖重建往昔中華帝國的朝貢體系。因此，所謂的惠台三十一條，無異就是「一帶一路」翻版。

美國對中國發動貿易戰，乃是為了保護自由世界的高科技產業與智財權，對抗不公平貿易與單邊主義，避免中國國家資本主義與專政體制之崛起，對全球繁榮與穩定帶來嚴重威脅，因此乃是具有高度正當性的自我防衛。中國以「一帶一路」、「中國製造二○二五」，全力打造習近平的中國夢與帝王夢，導致經濟與軍事發展走上歧路；如此的強國崛起，絕非世人之福。因此，美中貿易戰若能促使中國修正不當手段與野心，回歸自由貿易與市場機制，保障公平競爭精神，或將是消弭世局衝突與戰禍的契機。