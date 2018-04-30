自由廣場》APG評鑑絆腳石 淺談OBU洗錢困擾

◎ 高文和

今年ＡＰＧ（Asia/Pacific Group on Money Laundering，亞太防制洗錢組織）將至台灣直接評鑑洗錢機制。評鑑結果，台灣若未達成標準，可能被列為加速追蹤名單，增加貨幣於國外使用難度，甚至困擾國銀海外設立據點，嚴重影響我國國際金融地位。立法委員黃國昌最近質疑國內ＯＢＵ（Offshore Banking Unit，國際金融業務分行）亂搞，筆者係銀行退休人員，在ＯＢＵ服務前後約廿五年，亦恐ＯＢＵ成為ＡＰＧ評鑑達標之絆腳石。

ＯＢＵ乃政府為加強國際金融活動，建立區域金融中心，吸引國內外法人投資之金融單位，不受外匯管理條例、銀行法等有關規定限制。由於法令上賦予的自由與彈性，容易流為洗錢之源。

金管會於去年六月開始對ＯＢＵ帳戶展開清查，如身分確認查核、最終受益之人、人頭公司篩選等。據統計，從去年六月至今年三月，國銀ＯＢＵ帳戶已從十八萬降至十三萬。

儘管如此，筆者認為應非ＡＰＧ評鑑加分重點，關鍵在於境外客戶證件認證不易。由於境外法人多設於維京群島、百慕達、巴哈馬等免稅天堂國家，幾全屬非我邦交國。筆者服務ＯＢＵ時曾兩度專函請教維京群島法人登記局，惟均石沉大海。要求身分確認查核、最終受益之人、人頭公司篩選只能防君子，不能防小人。上有政策，下有對策，加上現代科技發達，印刷、網路蓬勃，要補任何文件，就有心人而言易如反掌。

補救之道，筆者認為可從下列兩端著手：

一、認證機構：坊間有不少企管顧問公司或會計師代客戶辦理境外公司設立，政府相關單位可參與輔導（強制）彼等成立辦理境外公司機構公會，所有辦理境外公司機構必須為會員，會員為永續經營、維護商譽，必定誠實守法。遇有造假，公會除名，政府懲罰。國銀ＯＢＵ僅須遵守境外公司文件為辦理境外公司機構公會會員，作風比照融資案件超過新台幣三千萬元要會計師簽證報告，金融機構判斷會計師真偽僅需核對會計師公會印章。

二、認識客戶：ＫＹＣ（Know Your Customer認識客戶）程序，完成客戶風險屬性分析，業於十年前經金管會規範。ＯＢＵ客戶幾全數境外公司，更得認真執行，庶幾則「最終受益之人」任務達成。

（作者為國營金融機構退休資深研究員）