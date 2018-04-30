自由廣場》調整基本工資，新的思考方向

◎ 馬克斯威爾

基本工資的研究，先進國家已經具有相當規模，台灣卻少得可憐。

以美國為例，經濟學家David Card很早就提出研究數據，說明基本工資的調漲不會增加失業率。反方也提過一些數據，以David Neumark針對速食店的研究比較有名。柏克萊大學甚至有個研究基本工資的群組IRLE，論文對於基本工資的調漲以正面居多。

其實基本工資的調漲是否影響失業率，學理上總難有明確答案(https://news.cnyes.com/news/id/3900154)，原因是產業與工作型態過於複雜。若我們試圖簡化問題，答案就會比較明確。

首先，先把產業區分為「內需型」與「出口型」，前者工資增加不易造成產業外移，但會推升商品與服務價格，後者則否。再者，若把工作型態區分成「臨時工作」與「全職工作」，同樣地，前者工資上升不易造成產業外移，多數情況為推升商品與服務價格，或是臨時工作轉變為全職工作。

另外，資方始終反對調升基本工資，理由為推升外勞薪資與產業外移。如果基本工資裡的月薪不動，大幅調漲時薪，一方面可以避免產業外移（臨時工作通常為內需型產業），另一方面也能實現資方希望的「外勞與本勞薪資脫鉤」（外勞通常是全職工作）。

唯一的缺點是本地端商品與服務價格可能會上漲，調降不動產租金是一個有效的解決方法。租金成本通常佔營業成本的比例不低，特別是中小企業與微型企業。但政府做租金管制不會帶來經濟效率，比較符合經濟效率的方法是課徵「空屋稅」。

目前政府針對非自用住宅的稅率過低，要大幅提高才有效果，例如稅率按實價課徵二％，如果出租給別人且租金打對折，就可以抵銷九十％的稅金，所有租貸資訊都要提供給政府。

這項政策不只會讓承租戶議價能力大增，租金跌多漲少，也會導致房地產價格下跌，實現居住正義，更重要的是政府將會掌握大多數不動產的租貸價格資訊，可以針對漲價的店家公布「租金大跌，時薪大漲」的成本資訊，讓消費者去抵制，其他店家就不敢輕易漲價。

台灣實質工資已凍漲十多年，對付既得利益者，政府有必要比照勞基法修法時的魄力。除了產業轉型之外，還有方法可以有感提升勞工薪資，就看政府有沒有決心去做而已。

（作者為參與公司內部勞資會議之勞方代表）