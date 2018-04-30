自由廣場》數位極權「新高度」

◎ 陳冠甫

上週，非政府組織「自由之家」點名中國政府限制網路使用的禁令，讓中國網路審查和監視達到了「新高度」，這則新聞讓人想起去年十一月的《二○一七年網路自由度報告書》，調查六十五國網路用戶從二○一六年六月至二○一七年五月的上網障礙、發表內容限制，以及政府侵犯權利事件。該報告以限制多寡累加分數，分數愈高，該國網路自由度愈低。而中國連續三年佔據榜首，是全世界網路自由度最低的國家。

對極權國家而言，管制網路就等於控制了訊息源頭，就可以進一步控制心理。以往中國對台統戰工作常見的「三戰」，所謂：輿論戰、心理戰、法律戰，中國也用來對付自己人，胡錦濤時代的箝制媒體言論手段，包含「監控報導內容」、「法律制裁敢言記者」以及「金錢利誘鼓勵內部自我審查」，就是專門針對媒體和創造輿論戰而來。到了習近平時代，網路管制變成首要工作，除擴大宣揚「網路主權」，加強在中國行之有年的網路審查機制，去年實施的「網路安全法」，即強制規定網路使用實名制，亦要求外國公司提供客戶資訊。誰都看得出來是為控制新媒體與傳播平台而來，近期被下架的中國App「內涵段子」即是如此。

除網路監控外，中國也積極建立生物特徵資料庫，集合人臉、聲紋與步態辨識系統，配合人工智慧及大數據，政府更容易嚴密監控異議份子和反政府言論。透過網路與大數據資料庫的配合，中國這個「數位極權國家」，果然達到日前讀者投書所謂「AI-1984」的新高度！

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）