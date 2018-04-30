自由廣場》「馬更正」變「馬緘默」

◎ 陳安

人盡皆知，馬英九是個龜毛的人，他愛惜羽毛，錙銖必較，因此而博得「馬更正」的綽號。但是這個「馬更正」，最近卻突然轉性，成了「馬緘默」，為什麼？

馬英九喜歡標榜清廉節儉，但別忘了歷史上就有個「公孫布被」的掌故，用白話來說，就叫假仙、叫沽名釣譽。

然而馬的近臣羅智強數度寫文章造神，最新大作標題是「太清廉，很礙眼」。

除了造神，羅文的動機其實是在保駕，企圖發動輿論，拱衛主子免於牢獄之災。

但馬英九禁得起司法檢驗嗎？前一次洩密案，靠奶嘴法官逃過一審，現在北檢對「三中」交易案重啟調查，終於在連（戰）馬矛盾中找到破口，經張哲琛、汪海清、蔡正元等人的供詞中，抽絲剝繭，查出許多文件及錄音隨身碟，逐步展開收網動作。

以前馬英九凡是面對司法訴究，動輒高呼司法報復追殺，不是面對媒體大喊綠色恐怖迫害，就是發表聲明反擊，但是這一回卻一反常態，在北檢長達三個半小時的庭訊中，居然行使起緘默權了，檢方提了六十三個問題，提示廿六項證據，馬竟一字不答，庭後發表八百字聲明，全是政治語言，無助於釐清疑情。

從常理判斷，一個人若有冤屈，無不把握自清機會極力捍衛清白，焉有保持緘默，任由控方苦苦追問而不答？馬緘默，合理推斷是面對鐵證而詞窮了吧？否則以馬更正的性情，豈容媒體輾轉報導而不辯之理？

馬所涉及的黨產案，人盡皆知是黨國資本主義的禁臠，幾乎是只有黨主席所能獨享的特權，「三中」（中視、中廣、中影）是國產變黨產的標準範例，連戰時代即有創投出價八十億，馬英九居然以四十億草草脫手，若說其中沒有鬼，其誰能信？

羅智強等保皇派也許以為，只要不是在口袋或帳戶，就不算貪污，但國民黨搞金權統御，劣跡斑斑，檢方從背信、圖利切入，法學博士馬緘默還能狡兔三窟脫身嗎？且讓我們看下去。

（作者曾任新聞周刊副總編輯）