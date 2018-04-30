自由廣場》雙北騙票高手

◎ 林志翰

面對近四個月的台大校長遴選爭議，教育部終於做出決定，確定駁回管中閔當選資格，要求台大重新遴選。台北市長柯文哲表示，不知道是哪個白癡決定這個政策？

社會各界對於管中閔赴中國的大學兼職提出廿多項的疑慮，包括擔任講座教授、博士生導師等等，質疑者並提出課程表佐證；台灣大的副董蔡明興投票給台灣大的獨董管中閔，兩人間存在經濟和法律的商業關係，更是明顯違背利益迴避原則。管中閔絕口不提自己的隱匿行為，爭議爆發至今亦未公開說明，柯文哲卻將教育部「拔管」的決定無限上綱至違法踐踏大學自治，更以「白癡」一詞討好藍營選民，大扯小英政府的後腿，騙票高手堪稱首選。

另一位騙票高手非侯友宜莫屬！桃園市平鎮區敬鵬工廠一場大火無情奪走五名消防員的生命，侯友宜發文感傷警消人員不幸遭遇時，不忘消費年金改革的議題。用五位消防員不幸逝去的生命批判政府「算計」警消人員的退休金，試圖呼喚警消反年改的鐵票。

筆者深感困惑，既然侯友宜如此呵護警消人員，當反軍改那些八百壯士痛毆年輕警察，不斷打傷警察人員時，怎不見侯友宜義正詞嚴地「譴責」八百壯士們的蠻橫行為呢？

筆者呼籲侯友宜與國民黨，勇敢地站在反年改的一方，年底選舉就以反年改、捍衛軍公教退休金為口號，讓新北市民，乃至於全國民眾來一場直球對決。

（作者為教育工作者，台南市民）