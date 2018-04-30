自由共和國》楊其文／ 持平看卡管的爭議

台大新任校長管中閔。（記者王藝菘攝）

楊其文／國立台北藝術大學教授／前校長

台大校長遴選的爭議看似落幕，但是餘波盪漾，管爺在臉書指控教育部在長達一○七天的期間內，在行政上荒腔走板，令人駭異。並且誓言：「我們將贏回大學自治。」

台灣有一百六十幾所公私立大學，對於如何選校長的遊戲規則，相信各校都不陌生，但我觀察自從管案爆發以來，大家自我選邊看熱鬧，沒有人願意將程序真相說清楚，而媒體披露的，都只是掩蓋獨董的行政程序及去中國上課的事云云。

我擔任過一任的台北藝術大學校長，親自寫過三份治校理念，前兩份是雞婆幫人抬轎，後一份是自己的治校說明。當年台藝大在大學教授治校開放選舉校長時，就是台灣第一個徵選校長的學校，但是選舉屬意的人選，卻被當時的教育部搓掉。後來我帶頭抗爭，更到監察院檢舉，以致教育部被糾舉，所以選校長對我來說身經百戰。

先不在獨董的資格跟論文抄襲上打轉，我認為管爺的教授資格跟聲望，選個校長絕對沒問題，但是下列幾件事卻是不得不面對的嚴肅問題。

第一：要當校長候選人，必須先有十人以上聯名推薦，並且填妥推薦理由，被推薦人的資格跟相關學經歷，最後必須由被推薦人親自簽名同意被推薦後，才可以將推薦表格送至遴選委員會，再由該會去查證資格是否相符，所以程序上，管爺當然先要親自檢核過各項表格，並且適當增補缺漏（類似獨董資格校外兼職兼課），如果明知有所缺漏卻不增列，誠信當然有問題。

第二：凡是大學專任師資，按規定不得在校外兼課，若是需要到校外兼課者，就必須由系上簽請公文，一路輾轉讓校長簽發出具同意函，而且擬聘任學校需先來函請求原校同意到該校兼課，因此，在校外兼課若沒有上簽就是違法，而且規定校外兼課不得超過四個鐘頭，管教授擔任過學校主管，當然知道這些規定，如果蓄意規避不報，就是藐視跟違背法令。

第三：按規定所有教師若因公出國，必須填寫請假單，特別是在學期期間，都需要行文教育部核備，若有公費補助，回來還要撰寫出國訪問的成果報告。管教授不管是在台大還是中研院，如果上班期間出國沒有報備就是明顯違法。

綜上所述，台大人事室有沒有善盡調查諮詢，然後提供正確的資訊給遴選委員會做出正確的判斷，這份資料究竟有沒有查證不周或失職的地方？

大學校長貴為一校之長，帶領教授們在學術專業上作育英才，並且努力培養社會棟樑，做為校長除了專業專精外，為人處事與操守必須以身作則，在人格誠信更是最重要的認事準則，管爺若無法對上述三個疑慮做出澄清，日後一旦擔任校長，究竟要如何服眾？如何要求校內同仁要按規定辦事？