自由廣場》在中國跌倒也會撿到黃金？

◎ 王漢銘

最近又有媒體炒作台灣的人才外流問題，試圖讓大家覺得，好像身邊的人都要到中國工作或求學。這是所謂惠台方案之後，另一波統戰輿論攻勢。

有更好的條件，人才當然會移動，但是移動有移動的成本，生涯規劃是極其嚴肅的選擇，媒體一味說中國的好，閉口不提風險，實在不太負責任。

沒有人否認中國經濟的發展，不過在台灣，說中國好的人太多，談風險的人卻太少。惠台措施登台後，更是很多人爭相吹捧。馬英九甚至說，台灣人才被中國挖走，他「高興得要命」。

筆者一向認為，到中國求學、找工作，甚至創業，這是個人自由，沒有對錯。但是從國家層次來看，人才外流中國，確實有發展跟安全隱憂的國家利益問題。因此，台灣的政府跟社會應該向大眾說明兩個面向，一個是中國的風險、另一個是台灣的機會。

中國的風險顯而易見，再怎麼看似黃金滿地、機會滿滿，也要面臨威權國家的不確定性。比方說，很多演藝人員到中國發展，一被貼上台獨標籤，前途就渺茫黯淡。前陣子還有作家的書，因此被下架無法販售。

很多台灣學術人才西進中國，筆者就有同學到對岸教書。不過中國各地的制度不盡相同，真的像宣傳所說的薪水三倍的只是少數。加上各種社會限制，學術自由只在夢中有。

這兩年台灣多了很多機會，像筆者從事的綠能產業，就有不錯的契機，我們公司就因此擴大規模，多請很多員工。小英總統剛去看過的國防航太產業，也增加不少好的工作機會。對台灣來說，要解決人才外流，中國真的不是萬靈丹，做好自己，固本強身才是正道。

（作者為綠能業者）