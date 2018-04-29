自由廣場》兩韓能 兩岸不能

◎ 劉哲嘉

南北韓是南北韓，兩岸是兩岸，不要混為一談。

兩韓峰會於日前登場，北韓領導人金正恩跨越北緯三十八度的軍事分界線，南韓總統文在寅親自迎接，這個出人意料的時刻跟場面，自然全球矚目，台灣親中者，也自然喜歡拿來類比，期待兩岸能夠如同兩韓那般破冰對話。

只是很遺憾的，兩岸怎麼看都不可能如同兩韓。人家是兩個國家，兩個都是在聯合國有席位的會員國，但兩岸呢？中國是國家沒錯，中國還是聯合國的常任理事國，台灣卻什麼都不是，現狀的定位就完全不一樣了。

因為台灣什麼都不是，所以，中國不會跟台灣對等。而台灣之所以什麼都不是，是因為中國視台灣為它神聖不可分割的領土，所以，極盡威脅恐嚇之能事，以至於台灣多數人害怕戰爭而不敢建國獨立，兩岸完全不對等，又怎麼可能如同兩韓？有沒有對等，看看今年蕭萬長參加博鰲論壇時聽訓於習近平的那副卑微模樣，就一目了然了。中國這樣對待台灣前副總統，自然也是以上對下的姿態對著台灣跟執政者，只要中國的姿態不變，兩岸就不可能如同兩韓，偏偏這些親中者，視之為理所當然，從未譴責中國，甚至還助長其氣焰，然後又說希望兩岸如同兩韓，這是不知所云，還是別有用心？

提到對等，民進黨強調尊嚴，國民黨也強調尊嚴，大家都在講尊嚴，筆者相信蕭萬長不會卑賤到不想要有尊嚴，然而，當你到了人家的地盤上，膽怯不敢理直氣壯，連要個對等尊嚴都講得唯唯諾諾的時候，就已經尊嚴掃地了。換言之，有沒有尊嚴，就看你是用什麼樣的態度要這個尊嚴的，如果連要個尊嚴都那麼沒有尊嚴，怎麼會有尊嚴？話再講回來，尊嚴也不是用要的，是自己應該主動去展現的。什麼才是有尊嚴的表現？賴清德當年在復旦大學對著中國官員跟校方的講話，沒有膽怯，沒有唯諾，立場堅定，言詞犀利，讓對方面有難色，又無法應對，這就是有尊嚴的表現，這就是對等。

如果要羨慕南北韓，就請一起力抗中國的蠻橫無理，並且為台灣的建國大業奉獻心力，讓兩岸成為真正的國與國關係，之後再進一步的與其交朋友，而不是一再的附和中國來打壓台灣。

（作者為台灣國家展望會發起人，備役軍法少校）