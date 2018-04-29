自由廣場》襲警不啻打國家

◎ 楊坤龍

日前因反年改抗爭，八百壯士衝撞造成多名警察同仁於勤務中受傷，行政院長賴清德指示研議針對攻擊員警的「襲警罪」，這個消息一出引發許多討論，正反意見不一。對於各方意見，筆者無意評論，僅以在第一線執法者的立場，表達心聲。

首先，警察是維護社會安定的重要力量，警察穿著制服執勤不僅是代表國家執法，也是公權力的象徵；警察勤務不分晝夜，不管颳風下雨，隨處可見警察巡邏與執法；發生糾紛、東西不見或出現可疑人事物，大家第一個反應就是找警察，打一一○，說警察是跟民眾最接近、最能安定民心的公務員，一點也不為過。

目前政府機關裡面干涉取締、預防危害及偵查犯罪工作，例如交通執法、臨檢盤查、取締色情毒品等，絕大部分落在警察身上，自然會面對許多不理性的舉動，例如言語挑釁、動手推擠、出拳毆打、騎車開車衝撞或持刀槍砍殺等，時有所聞，透過媒體，各位也經常在聚眾鬥毆、酒駕處理的現場見到警察到達，不見民眾配合辦理，反而嗆聲、毆警層出不窮的報導；這些現象不僅是傷害警察人員本身，同時也會讓民眾覺得社會很亂，治安很差，影響大家對政府的信賴。

警察既然是公權力的象徵，對於警察執法應該就要有保障，雖然襲警現在有妨害公務罪可以處罰，最重可以處三年以下有期徒刑，但司法實務上大多數的案件皆得以繳納罰金、花錢消災了事，雖然說司法判決有其基於審判獨立之專業考量，但這確實讓我們在第一線的執法人員打擊很大，也讓不守法的人食髓知味，變本加厲，更加囂張。

警察既然是民眾最普遍認為公權力的象徵，攻擊警察就是向國家公權力的挑戰，對於民眾的感受也最直接，希望能提高攻擊警察人員的刑責，讓法官能夠有法律依據可以判得下去，讓我們在第一線衝鋒陷陣的警察同仁能安心執法，能夠嚇阻不法之徒心存僥倖，也能保護真正守法的民眾安居樂業。

（作者任職於北市警局）