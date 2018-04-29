自由廣場》學學以色列的農牧業外勞

◎ 官文傑

這些年來農牧業嚴重缺工是不爭的事實，但農委會不思開放農牧業外勞，卻把歪腦筋動到外勞身上；從想利用工廠外勞假日務農開始，接著想讓外配親友來台依親務農，也想開放外勞輸出國年輕人來台度假打工，最近更與勞動部同流合污，妄想利用外籍漁工從事農務，這種政策肯定會製造大量逃逸外勞，不可不慎！

再看看勞動部，號稱有諸多外勞事務專才，明知此舉會導致弊病叢生，卻依舊配合農委會主張，聲稱不必修法，只要修改外勞工作許可即可放行；如果這樣合法，那過去工廠外勞雇主利用假日要外勞做家事，或外籍看護工幫雇主顧小孩或陪雇主逛百貨公司，勞動部是否該為他們平反甚至退回罰款？

對勞動部及農委會這種只許州官放火，不許百姓點燈的政策，我們深感不以為然！而且雇用單位改為農漁會更是荒謬，因為農漁會本身沒有外勞管理專才，也沒有適任的翻譯人員，萬一有勞務糾紛，或外勞發生事故，由誰負責處理善後？難不成又要把責任再推給人力仲介公司，說他們未負引進職責，然後裁罰巨款，再卸責了事嗎？

正確的作法應該是學以色列，正式引進農牧業外勞才是正途，他們的屯墾區農牧業經營成效卓著有目共睹，能有如此績效端賴外勞的人力供給；農委會的青年下鄉或青年回鄉計畫，有如緣木求魚毫不可行，但如換個方式實施，也許成功的比率將會大於以往！

其實，農委會可召集意欲下鄉或回鄉務農的青年，再輔導他們成立農務管理公司，視其規模讓他們引進農牧業外勞，再訓練這些年輕人外勞管理及農務規劃技巧，讓他們可利用外勞人力，為自己或其他農家做有效的產銷規劃！如此才能徹底解決目前極其嚴重的農牧業缺工問題！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）