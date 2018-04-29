◎ 劉振乾

深澳燃煤火力電廠的案件，經由反對黨的操作，已經脫離了專業討論的範圍，轉化為政治案件，甚至是侯友宜競選新北市長的「王牌」之一。日本也跟台灣一樣是缺乏自產能源的島國，看看他們對燃煤火力電廠的立場。

日本從二○一七年到今年三月底止一共通過了三件燃煤火力發電計畫。雖然環境部長中川雅治對這三件都表達「如果未顯示對於削減二氧化碳的具體途徑的話，不應該被容許。」但是都沒有表達要求撤回建造的意思。

這三件都照計畫執行的話，到二○二五年有三百四十萬瓩的燃煤火力發電商業運轉。

日本的環評僅是向具有批准權的經濟產業部長申述意見，也沒有罰則的規定。在三一一後，環境部都對新增設燃煤火力發電表達「撤回建造」的意思，然而二○一六年二月，前任環境部長丸川珠代與經濟產業部長在內閣壓力下達成「不再強力反對」的協議。根據此協議，很可能燃煤火力發電的新增設計畫一千八百五十萬瓩將會全部過關，且在二○三○年前商業運轉。

日本在核能發電的再啟動遲遲不前的情況下，為了電力的穩定供應，必須依賴比較廉價的燃煤火力發電。這也是務實的做法。

為了免於缺電，重演去年八月十五日大停電或是需要分區停電的歷史，台灣應該要務實一點。

（作者為退休工程師）