自由廣場》文創 文創 多少人假汝之名

◎ 呂清夫

假如文創園區變成雜貨園區會怎樣？最近立委審查「文創產業發展法」修法時詢問文化部，華山文創園區的「女鞋特賣會」是文創嗎？文化部說不是！必須改進。無獨有偶，松菸文創園區更像百貨園區，那麼為何這種事情多年來一再重演？政府藉由ＢＯＴ的方式將文創園區交給財團去經營，但是財團往往「見利忘藝」，所以有利可圖的買賣大家搶著做，文創也者早就丟到九霄雲外。這是政府督導不周所致，而督導的依據就是何謂文創？難怪立委要求文創與非文創給個區隔，學者更呼籲限縮文創，不要亂槍打鳥！

政黨輪替前夕，文化部曾經想要重新定義文創，但是輪替之後就沒有下文了。只是我們的文創比發源地英國還複雜，英國的創意產業僅有十二項，我們的文創多達十六大項。英國人不叫文創，並認為文化產業不屬於創意產業，因為創意產業要「有潛力創造財富與就業機會」，而文化產業則不屬於這一塊，我們就包括了這一塊，名叫「文化展演設施產業」，內含美術館、博物館、音樂廳等七大項。由於包山包海，更容易讓人擴大解釋，好像三百六十行統統都是文創，都進了文創園區，現在連電視的美食節目也叫文創！政府應帶頭矯正這個錯誤。

文創園區是文化部間接管理的單位，剛落幕的文博會則是文化部主辦的活動，文博會其實可以好好藉機整頓一下文創園區，只是文博會本身其實也像個雜貨賣場，難怪對日本招商的網頁便寫著「對台灣雜貨與設計產品有興趣的買家好康報你知！」其實這種設計展在台灣已經很多，至少有台灣設計博覽會、台北世界設計大展（ＩＤＡ授權）、台灣百年設計大展等。文博會並未超越這些展覽，在第三屆的時候還被批爆參展廠商素質參差不齊，政府須考慮退居幕後，由民間接手承辦。來自北京的批評是「每個設計師都很厲害，但沒有形成強而有力的品牌。」這裏的品牌才是文化部的重頭戲，所以當時的文化部長龍應台在立院備詢時就說「再辦不好，下屆就不辦了。」

據悉文博會未來將一分為二，由文化部和經濟部各自分工。其實我們要的是統一的事權與各單位的配合。英國即是由「文化媒體體育部」（ＤＣＭＳ）統一執行經濟的業務，因為他們已經越過了製造業時代，故將創意視為英國文化的核心，甚至成為英國的國家認同，如今創意產業已經是英國就業人口最多的產業。韓國緊追其後，所以韓流浩大，韓劇「大長今」、「來自星星的你」各有九百億台幣的經濟效益！

（作者為大學教授）