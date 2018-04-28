自由廣場》「八百壯士」 為誰而戰？

◎ 施明雄

「八百壯士」，三千五百人眾，剪斷拒馬鐵絲網，強力拉開鐵門，向守衛的警員擲煙霧彈、噴射滅火器、辣椒水，眾多拚命三郎似的半百以上禿頭又白髮的壯士，奮不顧身拉扯年輕的警衛，出拳毆打也有勒頸子的，搶記者的攝影機、折斷攝錄器材、更動手打媒體人，結果造成數十名警察和十位記者受傷，接著又侵佔兒童醫院騷擾、妨害醫護人員救治病患，瘋狂囂張程度令人厭惡髮指，倘若當年有這股勇氣對付共產土八路，也不會敗退台灣。

同一天國防部遞送立法院一份經過專家學者精算的報告：宣稱軍人退撫基金將於二○二○年用盡，如果沒有年金改革，未來三十年，一年要編列一三七億納稅人的錢補貼，至二○四七年總共一兆二千零六七億的天文數字，其中尚不包括國軍組織精簡和推動募兵制所需的經費，如此龐大的缺口，怎不讓台灣人民憂心忡忡？那些以暴力抗爭年金改革的退休者，心中只有自我，難道你們沒有替自己的子孫著想？

國民黨在中國敗退原因，乃是全黨腐敗貪污所致，僥倖轉進台灣，應該痛定思痛悔悟改進才是，但黨性人性的貪婪惡習難改，一九六二年筆者被白色恐怖後進入警總看守所，斯時有二件大規模的軍人起義案，每案均牽連十幾位校尉級軍官，都出身青年軍，人格學識都不錯，只因撤退來台後看反攻無望、蔣家飼養的官吏將軍荒淫貪污，軍公教人員待遇偏低，軍中同僚致生不滿，常在假日聚餐或閒暇時批論時政，就被貪心獎金的抓耙仔檢舉密告他們要造反叛亂，隨後即被逮捕進情報局，嚴刑拷打後送警總軍法處和軍法局（都在青島東路三號內）審判，其中跟我同房的韓若春少校在一九六三年十二月三十一日被處死，鍾盈春中校本來判無期徒刑，但因一九六四年一月中的湖口裝甲兵副司令趙志華將軍（勤王清君側）的兵變案，被改判死刑。鍾中校娶台灣太太有四位子女，與他同房時看他穿的內衣褲都是他夫人用美國援助台灣的麵粉袋，清洗後縫製的，他是軍中中校運輸大隊長，如要貪污，生活也不會那麼清苦，更不會因批評時政被槍決了。

但是自從有軍人叛亂案發生後，他們在審判庭的死諫忠言，被蔣家頭入聽到了，加上台灣在台灣人勤勞刻苦的努力下，開創許多加工廠，外銷賺外匯，成亞洲四小龍之首，外匯存底世界第一，不過也破壞了環境污染，唯一獲利者就是軍公教退休者的十八趴和優渥退休俸！難道說一聲你們這些八百壯士不是踏著前輩死諫者的屍體，才有快活的今天吧。

（作者為政治受難者）