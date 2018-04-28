自由廣場》四年前的暴警變娃娃

◎ 周倪安

為了討論軍人年金改革，台北的街頭上演了一齣警察被群眾打扁的鬧劇。警察怎麼會被打扁？打傷？甚至還被打哭？大家都在問。

回到四年前，因為占多數國民黨的國會要以半分鐘通過服貿協議而引發了太陽花運動，群眾和學生們在占領議場一星期後再進攻至行政院靜坐，當時，他們手勾手坐在地上喊話「捍衛民主、退回服貿」；但是，手無寸鐵的他們，不但被全副武裝的警察打爆，有的被摔出街頭，連坐在馬路上的路人、老人，都無一倖免難逃被鐵鞋踩踏和被警棍亂打。

然而，四年後的今天，早已收到情資的警察，面對有準備汽油、棍子、油壓剪的群眾，卻只是身著一般服裝，肉搏暴力相向的群眾。只見警察被暴民毆傷得站不起來，面容不悅地、甚至快要哭泣地對暴民說：「是你們先踹我們的」、「你們不需要踹人的」、「你們不只踹我還打我」…等柔弱之語，請問，這是警察維持治安應有的反應嗎？

如果是，又為何四年前在行政院裡，時任立法委員前往關心的筆者，看到警察用非常粗暴的手段面對靜坐學生，在現場的我就像現在各位看到在保護被打警察的警察一樣，張開雙臂，希望能保護到學生，而我卻被警察拖入警察的人牆裡踹傷眼骨碎裂以致住院七天。

試問，面對「靜坐群眾」警察用暴力驅散，面對退休軍人暴力相向，警察用柔性勸說終究頭破腳斷；難道，警察執法有不同的標準嗎？或是因為對象不同？還是因為不同的政府執政所致？無論如何，政府應該要給人民一個答案！

（作者為台聯組織部主任、第八屆立法委員）