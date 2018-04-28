自由廣場》因為這樣 好大學聘不到好教授

◎ 蕭志如

筆者在伊利諾大學芝加哥校區攻讀數學博士時，學校規定必須先通過兩個「預試」（Prelim Exam），第一個「預試」是「統一考試」。以「分析」（Analysis）這個「預試」來說，若你想做與「分析」有關的研究，無論你的指導教授是何人，你都得先通過這個考試。考試內容是大師Zygmund寫的「實變函數論」加上大師Ahlfors寫的「複變函數論」，兩科合成一科來考，題目變化無窮，你得有本事能解這兩本經典著作的大部分習題，才有可能通過這個「預試」。第二個「預試」准許「師徒制」可以「個別考試」，科目與及格標準由指導教授決定。接著必須完成輔修（Minor）、基礎口試，才能開始做論文，通過博士論文口試畢業前，還要考過第二外語測驗，才能拿到博士學位。個人認為，除非你是愛因斯坦那樣的超級天才，嫌這樣的訓練會浪費時間，才可以略過這個基礎訓練。

筆者擔任過十幾次大學評鑑的訪評委，幾乎全台走透透了，最誇張的一次是，五個訪評委在教室現場觀看老師教學，老師錯得離譜，連數學符號都弄不清楚，有訪評委驚訝得拿起相機照相存證，訪評委們面面相覷。很明顯的是「師徒制」下，未經嚴格基礎訓練的博士，筆者自願與該教師面談，向老師指出錯誤，請老師更辛苦地，如同本文第一段敘述的嚴格訓練那樣，自己下苦工備課。本人則雲淡風輕地在訪評報告寫道：…這類科目宜由資深教授來授課。

本人的博士論文是舉一個「護士」與「醫生」共同為病人開刀獲取報酬之後，分配所得的例子，指出如果用諾貝爾經濟學獎得主Shapley的公式，會是醫生跟護士對半分，明顯不合理，而用筆者的「數學模型」，醫生會合理的分得較多報酬。筆者與Shapley經過一番唇槍舌劍之後，得到他的認可，拿到博士學位。辯論過程中Shapley指出，如果帶入某些特別的參數，筆者的「數學模型」就會變成毫無意義。我當時回答他：「我就是因為看到那些特例毫無意義，才把它們扔掉，沒寫成論文啊！」可笑的是，卻有某些國產的博士，專門在發表筆者扔掉不要的模型特例之論文。

在科技部（前「國科會」）與學術界過分強調SCI論文量，用以決定經費補助、升等的狀況下，國內有些急功近利的教授，急著讓博士生協助他發表論文，以「師徒制」的方式，略過本文第一段的嚴格訓練，大量發表可有可無的論文並且製造博士，當然會發生社會上有流浪博士，好的大學卻聘不到教授的狀況，好的大學有能力分辨教學與研究品質堪憂的博士啊！

（作者為東吳大學數學系教授）