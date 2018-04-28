自由廣場》邁向海洋國家第一步

◎ 陳璋玲

海洋委員會成立，為掌管海洋政策的新部會，象徵台灣邁向海洋國家重要的第一步。

台灣的海洋事務，可分從國際與國內思維來看。國際層次，涉及海權主張、鄰國海域重疊、公海護漁、國際科研合作、國際組織參與等。國內層次，海洋產業與開發、海洋資源使用與管理、海域執法、海洋保育、海洋污染與海廢、海洋科研、海洋教育與人才培育等。另由於海洋與陸地息息相關，來自陸域的開發及污染，或保育等（如濕地）將影響海洋生態系健康。因此以目前政府組織架構來看，海洋事務事實上牽連多個部會，如內政部、農委會、環保署、經濟部、教育部等。海委會如何在這多重互動關係中，主導出自己部會的政績是重要且必要的挑戰。尤其社會現處於環保與保育的政治紛歧中，目前兩大棘手案子有待解決—新北深澳電廠及大潭天然氣接收站。這兩個案子都涉及到海岸開發與海洋環境保護的兩方勢力拉鋸，此新部會如何在政府的非核家園且電源穩定供應的主張上，說服各方團體，確實是重要的挑戰。

由政績導向的角度來看，海委會確實有許多待完成的事項，尤其它目前只有組織法，沒有任何主管業務法規，因此首要之事是依其組織法賦予的任務，完成各功能性法規訂定，或由其他部會轉移。此外，在行政資源有限分配下，且各事務本質上面臨不同的現實困難度，不可能同時或短期內達成，但是事務的優先性可以安排。建議海委會除應堅定面對現行的深澳電廠與大潭天然氣開發案外，可從民眾較有感，且明顯易見的事務著手，讓政績先具體展現。全國海洋垃圾調查與治理、海洋保護區主管法規、海洋能源開發整合、海洋人才培育管道建立等可先行推動；未來逐步將觸角伸向更大的海洋視野，例如藍色經濟產業的整合與規劃、海洋空間治理，海洋永續示範點建立（如離島）等。我們期待海委會的成立與運作，未來將台灣人民與海洋的互動帶向另一更有感的層次，同時也讓台灣建立在藍色經濟、海洋永續與海洋文化饗宴的基礎上。

（作者為國立成功大學海洋科技與事務研究所教授）