自由廣場》澎湖雷達站迷路中國男

◎ 葛雋

近日，台灣軍方在澎湖列島的軍事雷達站內逮到一個自稱「迷路」的中國男子。有關部門查看了該人的手機和隨身物品後，認為「無可疑」，竟然把他放了。事件的處理之荒誕實在令人吃驚—軍方對於一個能夠攀越懸崖峭壁任意闖入自己軍事重地的可疑人員居然不問動機、不查背景且輕易放人，是否過分兒戲了一點？試想想，某日晚上你發現有一個陌生人翻牆進入你的住宅並出現在你的臥房，你會輕易相信他「我走錯了人家」的說詞嗎？

用普通常識和邏輯判斷，這個中國人無論什麼樣的解釋都說不過去，然而台灣軍方卻認為「小事一樁」隨便放人，這是絕對講不通的。

我們不妨轉個身想想：今日若有台灣遊客在對岸共軍的要塞附近真的迷路了，一旦被共軍抓獲，他們會輕易放過嗎？即使查不到任何證據，對方也會先將他關上三天三夜嚴刑逼供；實在找不到疑點，也至少會把他視為可以利益交換的籌碼。在共產黨眼裡，「敵人亡我之心不死」，如今好不容易逮到一個「敵人」，怎麼可能隨隨便便輕易放棄到口的肥肉？

台灣軍方對待一個疑似間諜的中國人實在太包容、實在太掉以輕心了！不過你的愛心和包容，卻是對台灣人民的殘酷；你的掉以輕心，對國家安全構成極大的禍害。

（作者為香港退休作家）