自由廣場》大赦海外資金回流台灣

◎ 洪修銘

近日報載，立委余宛如和劉世芳提出「促進境外資金回國投資特別條例」，記者會的標題「台灣錢回台灣，財政部不要擋」相當醒目易懂，報載上市櫃公司藏富海外未匯回獲利近新台幣四．八兆，實際上台灣人藏富海外資金當在十倍以上，這些資金如能部分匯回台灣，對國內目前缺乏投資及欲振無力的經濟，定有莫大助益。

各國政府為吸收資金來提升國內經濟，大多採用減免稅手段，大陸當初為鼓勵外資來幫助其國內經濟，也推出「兩免三減半」的免稅減稅措施，造就了大陸今日成為世界第二大國的佳績；在東南亞的印尼也推出特赦方案，讓海外資金匯回國內，成效極為良好，美國川普政府大降公司稅，其他如越南、泰國，甚至歐洲國家均有類似的措施，台灣目前正處於經濟不振，外資不來，何不吸引台灣人滯留海外資金回流？

財政部官員擔心資金回台炒作房市及股市（但台灣現在的房市及股市亟需資金投入），事實上當這些資金進入台灣以後，自然會創造各項稅收，這些資金只要一消費，自然產生五％的營業稅，收錢的企業每年也要繳營所稅，公司保留的盈餘也有未分配盈餘的稅可收，即使不投資不消費，存在銀行產生的利息一樣有所得稅可課，加上衍生的各項稅收如證交稅、地價稅、房屋稅、牌照稅、奢侈稅等等不勝枚舉，但這些資金如果因要課廿％的所得稅而滯留海外不匯入，則爾後的各種稅收都沒得收了。

對此問題，我們的官員甚至表示，匯回的海外資金如屬於投資本金不課稅，只有投資所得才須課稅，但對一般台商及個人是高難度的規定，因在特殊的政經情勢下，台商的投資本金未必都能經由銀行的正常匯款管道匯出，投資本金透過地下管道匯往大陸及海外，或以貨物原料機器設備作價方式，甚至兩地互換商業利益等各種方式做為投資本金，這些都是很難舉證甚至是無解。

故筆者建議，主管機關應以提振台灣經濟為思考主軸，實施無條件限制的大赦，鼓勵海外資金回流台灣，只要經濟振興了，或資金匯回台灣，我們的稅收很自然會增加，這些都有賴主管機關做智慧的決策，也是國家之幸，全民之幸。

（作者為台商海外投資與貿易顧問）