自由廣場》沒錢花與太陽花

◎ 潘寬

反年改團體，不僅毆打警察，更是攻擊記者和包圍醫院，造成八十多位員警和十幾位記者受傷、貴重的攝錄設備毀壞和病患的權益受損。由於是爭取自己的退休金，反年改遭網友戲稱為「沒錢花」，與二○一四年三一八開始的反服貿太陽花學運形成強烈對比，也被網友拿來對照。身為太陽花學運參與者，我們也有話要說。

首先，雖然都是抗爭的社會運動，但兩者之間從出發點就不同了。太陽花是為了反對馬政府的黑箱親中政策，而這個草率過關的服貿極有可能讓台灣的經濟命脈被中國掐住，因而在政治上失去自主權。太陽花發起的抗爭運動，主要目的是為了維護台灣的民主自由等等公共利益。然而這些反年改團體所發起的運動，卻是反對政府進行年金改革，要捍衛其退休金等等私利。

第二，執法的雙重標準。面對和平佔領行政院，完全沒有攻擊任何人的太陽花學運，當時警方祭出血腥暴力的驅離，不僅出動鎮暴水車，更對手無寸鐵的抗議群眾施暴，導致許多人被打得頭破血流，至今打人的警察依舊音訊全無。但面對退休軍公教反年改團體，警方卻有一百八十度的態度轉變。這次，透過現場拍攝的畫面，可以看到許多遭毆打受傷的，大部分皆是與我們年齡相仿的年輕員警，請問為什麼可以有這樣的雙重標準？接受命令的基層員警是無辜的，但負責下令的警方高層呢？北市府或者警方相關單位是否也要為此決策負責？

台灣是民主自由的社會，人人都有抗議的自由，但面對不同的抗爭，就該有不同的做法，各單位皆應依照比例原則而有所作為。太陽花學運參與者除了重申我們與反年改八百壯士的沒錢花運動不一樣之外，也呼籲北市或警方各相關單位，都能上緊發條好好因應，也祝福勇敢扛下年改大任的政府能順利溝通，並完成改革。

（作者為太陽花學運參與者）