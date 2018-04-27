自由廣場》反年改 暴力升級

◎ 陳茂雄

「八百壯士」等反年改團體抗議變調，群眾預謀攻擊，他們毆打記者、攻擊落單員警、包圍台大兒童醫院、搶媒體相機及拆除拒馬、護欄，連三線一星的大安分局長周煥興都照樣踹打，造成至少八十四名員警及十一名記者受傷。中國國民黨前主席洪秀柱到場探視反年改群眾，還要求員警注意陳抗者的安全，員警不滿地表示：「被打的是我們」。

在美國若是你家的院子髒亂，社區的人會干涉，因為他們認定社區是大家共有的， 所以會關心。他們也會認定自己是國家的主人，所以關心公共事務，執政者推動改革時，既得利益者當然會反撲，可是非既得利益者會將改革當作自己的事，所以積極支持，而非既得利益者往往比既得利益者多，所以會加分。

獨裁國家的國家主人是獨裁者，由獨裁集團處理公共事務，一般人民只關心自己的直接利益。台灣因江南案偶然由獨裁轉為民主，雖然大家都會喊「人民就是國家主人」的口號，事實上還未適應扮演國家主人的角色，因而不關心公共事務，只留意自己的直接利益。

依台灣人不關心公共事務的習性，改革一定受創，因為要面對既得利益者的反撲，非既得利益者雖然佔多數，也認同改革，卻沒有將它當作自己的事，將近七成的人民支持改革，執政者卻因改革造成民調下滑，因為佔多數非既得利益者雖然支持改革，但不會因改革的因素而支持改革者。

有人評估，年改爆發那麼大的衝突，將重創執政黨，事實剛好相反，暴力事件反而幫執政黨解套。若是反改革者溫和地陳抗，非既得利益者無感，但執政黨會流失既得利益者的綠營或中性選民，算是嚴重的扣分。可是出現暴力的抗爭，會引起一般民眾注目改革事件，刺激民眾將公共事務當作自己的事，雖然不至於動搖藍營人士的政治立場，但屬中性選民的非既得利益者卻會支持改革者，有利於蔡政府。

反年改者的暴力行為引起屬非既得利益者的中性選民反感，會因支持改革而支持改革者，抵制支持暴力的在野黨，因而有利於執政者，只是花費太大的社會成本。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）