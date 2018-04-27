自由廣場》只要高鐵南延 不准台26線貫通

◎ 蕭福松

交通部日前審議高鐵南延屏東的可行性報告，一位與會學者主張直接把高鐵「左營站」改名為「高屏站」，引來屏東縣政府強烈不滿，認為發言學者「傲慢歧視」。

這位學者以票箱收入、運量不足等理由，質疑高鐵南延的可行性，和屏東縣政府希望藉高鐵南延以帶動地方發展的期待完全相反，屏縣府因此「大動肝火」。

不過，回頭看「台灣環島公路網最後一段缺口」—台廿六線台東縣南田到屏東縣旭海貫通工程，因屏東縣府依「文資法」將觀音鼻及阿朗壹古道劃入自然文化保留區，導致工程拖了十二年仍無法興建，台東縣政府也是「滿腔怒火」。

屏東縣民對高鐵南延的期盼，一如台東縣民盼望台廿六線儘早貫通一樣。但很遺憾，由於前屏東縣長曹啟鴻的堅持，旭海至南田七公里路段被迫停工，更令人扼腕的是，公路總局已將徵收的土地及地上物歸還給民眾，等於宣告台廿六線永無「起死回生」的機會。

同樣都在爭取對外交通的便利，屏東縣政府只為學者一句「改名說」，就怒氣難消。將心比心，台東縣民眾難道不會因為台廿六線被「無疾而終」而憤怒嗎？

屏東旭海至台東南田一帶海邊，向有「台灣最後一塊淨土」美譽，當初公路單位在做規劃時，其實已避開阿朗壹古道敏感地帶，屏東縣政府的文化保護說，實難令人信服。

台灣幅員不大，縣與縣比鄰而居，休戚與共，理應攜手合作邁向共榮。台廿六線的重要性，不僅能連結環島公路網，提供民眾便利交通，更在它兼具帶動發展觀光、支援軍事防衛、替代台九線的功能價值。因此，屏東縣政府在抗議學者「改名說」之餘，是否也請重新思考台廿六線貫通的可行性。

（作者為大學教師）