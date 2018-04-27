自由廣場》媽祖遇上道卡斯族 海神變山神

◎ 王商益

大甲媽祖繞境，是台灣一年一度的重要盛事，每年吸引超過萬人的民眾隨行，甚至被列為「國家重要民俗活動」，但鮮少人瞭解， 「大甲」其實源自於道卡斯族族名「Taokas」音譯而成，而清朝初年媽祖信仰渡海來台後，又對當地原住民道卡斯族產生多少影響呢？

康熙年間漢民族移居台灣，媽祖信仰也在清朝通事殖民統治台灣原住民各村社之時，逐漸滲入原住民的生活中；根據「淡水廳志」（一八七一）有關於大甲鎮瀾宮的記載：「乾隆卅五年（一七七○）林對丹捐建」，祀於祿位者有巧化龍、淡眉他灣、郡乃蓋厘、蒲本步，四位為當時道卡斯族大甲西社仍然使用傳統原住民姓名之副通事、土目及土地業主，由此得知大甲鎮瀾宮之土地權，是由當時大甲西社頭人家族所捐獻。

媽祖在漢民族的許多民間故事當中，被奉為庇護早期先民平安搭船渡過險惡黑水溝的「海神」，甚至在清廷統治台灣時期，台灣媽祖發展出救瘟、平亂、防番，甚至有協助施琅攻滅鄭成功軍隊，因而被清朝政府冊封為「天后」等各種神蹟傳說；對於居住在西部平原地區的道卡斯族而言，與媽祖信仰的接觸更是頻繁，族人逐漸相信媽祖能為族人帶來平安。

道光年間，埔里發生「郭百年事件」，中部道卡斯族人也因生活空間受到殖民壓迫，與其他中部平埔族群各族，集體遷徙到埔里，但是路途屢遭內山其他原住民族群「出草」，因而道卡斯族雙寮社頭人潘葛納西率領愛備阿敦、朱姓、巧姓等道卡斯族族人，逐攜媽祖神尊，恭請媽祖庇護族人遷徙順遂直至埔里，媽祖因而從「海神」變為「山神」，族人也沿用原鄉地名「雙寮」、「日南」、「鐵砧山」、「房裡」在埔里落地生根。

如今，當初護送道卡斯族遷徙埔里的三尊媽祖，分別供奉在埔里日南天后宮、埔里雙寮雙吉宮及埔里雙寮朱姓民宅，族人還發展出屬於道卡斯族特殊的供奉方式；二○○八年，大甲西社後代巧金彰及雙寮社領袖潘葛納西後代潘文國等四十二人，從埔里返回大甲尋根，連接起這段媽祖與道卡斯族人的歷史淵源。

（作者為中部平埔族群青年聯盟成員）