自由廣場》朝鮮半島的對立結構

◎ 曾肇昌

東德與北韓都因蘇聯的佔領而被強制移植「社會主義」，而南韓與西德這兩個「資本主義國家」與之比較，正是同一對立結構。過去東、西德人民間的反目與新的分裂—東德人認為西德人桀驁與貪婪，只知道要錢；西德人則譏笑東德人懶惰又不會做事，過度依賴西德人，是缺乏獨立性與自發性的人。其實，東德人與西德人的不和與衝突，超越了統一的後遺症。日後朝鮮半島的統一，必須要以「民主制度」與「市場經濟」為基礎，這不僅是大韓民國憲法的精神，也是全人類的「時代性」共識，無庸贅言。

論者有謂：基本上，韓國與德國相比，經濟能力差多了，若把現在三百萬的平壤人口扣掉，剩下的二、三千萬北韓人，幾乎像棄嬰一樣活在悽慘的生死分界線上，這並非過言，光是為了供養北韓二、三千萬居民的溫飽，就需要支付龐大的金錢；為了重建北韓所需要的社會間接資本與開發費用，必須另編列預算；為了開發北韓，不僅會分散資源，也會蠶食南韓經濟的成長潛力，結果導致南、北韓經濟被同時拖垮的可能性極大，因為在國際化時代，原地踏步，就意味著退出市場！

論者有謂：過去德國「民族主義」者因為統一而發生的悲鳴，若無任何對策就要統一，那只會造成南、北韓的共滅，硬要說南、北韓是同一民族，實在是差太多！太沉重了！因此，有人認為「統一」是生存的問題，不能感情用事！

北韓的現實狀況，廿年來並無改變，這個國家不但沒有進步，還持續退步與墮落到嚴重的饑荒而需要靠外國的援助。北韓人自感安慰的是「平等的社會」，一個沒有乞丐，也沒有失業者，可以夜不閉戶的「均貧」社會，但要趕上世界「均富」的潮流，尚待努力，非仇外報復的姿態出現於國際政治中可得解決！北韓領導人及早促成朝鮮半島「無核化」，建立永久和平機制和大力發展國際關係，方係正道！

（作者為全國律師公會前理事長）