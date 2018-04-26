自由廣場》公共住宅給誰住？

◎ 魏世昌

柯文哲承諾八年內會推出五萬戶公宅，對此，台北市議員秦慧珠質疑公共住宅需求量其實並沒有這麼大。現在大約有八十五％的年輕人家裡都有房子留給他們，只有十五％的年輕人家裡沒有留下房子，她認為，蓋這麼多公共住宅，住屋比例也不會到百分之百。

這位議員恐怕把推動公共住宅的原因與意義給搞錯了。公共住宅的本質及重點乃在於協助弱勢家庭解決其住宅問題，優先照顧社會最弱勢族群，他們可能是單親或殘障者，也可能是買不起房子的中低收入階級，甚至可能是「有錢也租不到房子」的老人，而不在於居住於私人永久性房屋的比例是否上升。換言之，政府應該保障每個人的居住權利，而公宅實踐居住正義的政策目標，正是使真正符合弱勢需求者，得到更好的照顧。

根據各國官方統計，公共出租住宅占住宅總量比例來看，荷蘭卅四％最高，其次是英國廿％、丹麥十九％、芬蘭和瑞典十八％，整體而言，歐盟平均十四％，美國亦有六．二％比重；亞洲國家的日本六．一％，香港廿九％、新加坡八．七％，但台灣卻僅有○．一○三％，比例極低。凸顯台灣在居住人權上，明顯落後於已開發國家。

不能因為沒有地、沒有錢，就不興建社會住宅，因為政府應該有責任讓買不起房子的民眾，至少也要租得起房子，而這也是為什麼「公共住宅」一直是歐洲國家住宅政策中最重要的一環。

（作者為工程師）