自由廣場》軍改最大亂源

◎ 秦靖

軍改法案審查在即，八百壯士們發起圍城立法院計畫，每天號召一萬人抗議年金改革，連退休警消也來參一腳，來個「警消不服從」。年金改革的最後一哩路，顯得詭譎萬分，更讓人看見貪婪的醜陋。

八百壯士們訴求「現役先行，退役暫緩」，改革不溯及既往，現役軍人接受嗎？退休大將軍們過去在部隊裡養尊處優、發號施令慣了，現在為了自身的利益與現役軍人綁在一起，佯裝為了替全體的國軍爭權益，不斷煽動退休或現役基層的軍人成為馬前卒，才是軍改的最大亂源。

軍人樓地板月退俸為三萬八九九○元，相較公教人員的三萬二一六○元已優渥許多。舊制年資的十八％優存本金更在第一年奉還，原月退休俸高於退撫新制月退休俸的差額，分十年平均調降。獨厚軍人的年金改革在退休高階將領的口中仍是未溝通、沒尊嚴，貪婪嘴臉可見一斑。

誠如段宜康立委日前所言，如果通過目前的軍人年改案，我們無法面對公教人員。為了照顧升不上去的中階軍官，服役廿年的所得替代率為五十％、每年加二．五％，反而「偷渡」了服役達卅年以上的高階軍官，所得替代率可達七十五％，服役卅五年以上的中將所得替代率更是接近九十％。

軍改讓步對不起接受改革的公教人員，更讓當初照顧中低階軍人的美意變了調。何況，這些退休高階將領們所擬的圍城計畫中，動不動就罵民進黨為爛黨，政府為爛政府，相較他們前仆後繼地前往中國朝聖，正襟危坐地聽訓於習近平，小英政府不知是否有種熱臉貼在冷屁股的無奈？

月退俸應回歸公平本質，以照顧退休基本所需為出發點，軍公教一視同仁，沒有差別性。警消軍在職期間依照任務危險性直接給予津貼，而非成為退休金差別待遇的藉口。

（作者為教育工作者）