自由廣場》專利申請實務

◎ 陳逸南

有關吳茂昆等四位發明人申請有關含綬草萃取物專利，因為我國不是專利合作條約（ＰＣＴ）的會員國，只好運用專利申請實務的技巧，展開專利佈局，保護發明人權益，茲將事實陳述如下。

二○一五年一月廿一日吳茂昆（MAW-KUEN WU）等四位發明人，以SPIRANTHES BIOTECH, LLC名義申請美國專利暫時案編號62/106177。

二○一五年三月六日吳茂昆（MAW-KUEN WU）等四位發明人，以國立東華大學申請台灣專利，申請案號104107161，二○一七年四月廿一日獲准專利公告，發明專利I 578991號。

二○一五年九月二日吳茂昆（MAW-KUEN WU）等四位發明人，以SPIRANTHES BIOTECH, LLC名義，透過美國專利商標局申請國際專利PCT/US2015/048192，二○一七年七月廿日改為繼續申請案，編號為USSN 15/655.530，二○一七年十二月廿一日美國專利早期公開US2017/0360868A1，目前尚未獲准美國專利。

二○一七年十二月一日中國專利公布（早期公開）CN10742745A，其中記載優先權資料為美國臨時專利申請案，編號62/106177，完全與台灣申請專利無關。

因為台灣不是ＰＣＴ會員國，吳茂昆等四位發明人申請國際專利指定中國，雖然手續有些複雜，均是合法。

（作者為專利師）