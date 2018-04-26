自由廣場》革命實踐黑歷史

◎ 陳振

報導指出，黨產會委員近日再度調查黨史資料發現，馬英九當年留美歸國後，在一九八二年進入國民黨革命實踐研究院「革命實踐講習班第廿四期」受訓，馬英九自述任留美反共刊物《波士頓通訊》主編及主筆前後五年，更以「王昭陵」、「葉武臺」、「李南橋」等筆名撰寫專論、社論、雜文十萬餘字，批判中共、台獨及海外左派，還因此領了中央海工會的獎勵。

凡走過必留下痕跡，之前馬英九還質問人家，若有他當「職業學生」的秘密，歡迎各界提出。問題是，當時誰有權力可以拿到那些資料？如今黨產會已提出解密檔案，馬又怎麼說？當初取了那麼多化名，擔心人家知道，為了邀功，不得已將秘密說出，留下筆錄，成為歷史鐵證，證明國民黨人大都是小人，畢竟連哈佛畢業生尚且如此，何況其他野雞大學畢業的國民黨人？

馬在自述載明，「六十九年初，在趕寫博士論文中，奉命編撰高雄暴動真相英文特刊，以因應高雄事件發生後海外宣傳真空、台灣謠言充斥之困境，出版後各地紛紛索取運用。七十年三月，赴紐約實習後，奉命研究遇上台獨暴行之策略，乃利用公餘多處蒐集資料，撰成『恐怖主義與台灣獨立運動』八十四頁論文一篇，送交有關單位在美運用。因該文內容詳實，蒐證充分，曾獲外交部錢次長君復及海工會曾主任廣順嘉勉。」

陳文成命案是發生在七十年六月，與上述時間相近，陳文成是否他間接害死的，不無可疑之處。同樣是留美博士，陳文成支持美麗島民主運動，卻被在美國的國民黨「抓耙仔」密告，回台後被警總約談，隔天莫名其妙死在台大校園，死狀悽慘。馬英九卻為邪惡的國民黨效命，只因有獎金可領，也為了自己的仕途著想，果然馬英九回台後，一路高升，飛黃騰達。以上兩相比較，品德與格局有若天地之差。

（作者為教師）