自由廣場》書店熄燈號

◎ 張勳慶

有台北市書街之稱的重慶南路，開店數十年的金石堂城中店，因租約和房東另有規劃，將在六月畫下句點，這等於說先前搶救書街活動崩潰，或許因為該書店開店甚久，建築物又有歷史意義，許多論者便舉對岸例子，建議政府把圖書交易減免一切稅賦去搶救。

基本上此種看法，就是把納入國庫的稅拿出來，然後透過書價降低去促銷，但事實上這在網路書店又或者實體書局，早就天天上演，新書七九折仍賣不動，回頭書在出版社堆滿倉庫，文化部門和學校的圖書禮券和獎勵，也像蜻蜓搖大樹，激不起閱讀力，也培養不出長久閱讀習慣的內化。至於公共圖書館大吹大擂的年度借閱率，也未必有參考價值，因為網際的通閱，有些臨櫃便現借現還，而書借出去也不等於閱讀，否則何以出版社一年不如一年。

國內閱讀走下坡，一直有兩大病灶，那就是原本就是非常個人的心靈與思想活動，政府一直以為是價格上出了問題，而推動閱讀的單位和人員，又窄化成了量化運動，還拿一些讀者去當樣本秀在報紙上，試問本高度個人的靈魂洗禮，經過敲鑼打鼓，就能讓人靜下心來去走入書本或廣泛的文字閱讀中嗎？文化素養是無法在嘈雜的內心中，去長長久久深耕下去。若閱讀又受科舉遺毒影響，萬般皆下品，只有讀書高，那貪婪於權錢能培養閱讀習慣養成嗎？

另一個不長進，就是國內作家在作品內容及文化點滴的穿透力上，和對岸又或者國外作家相比，這些年來可說是少見到能吸睛又收藏的作品。內容又流於噱頭與日常生活八卦，再不然便是吃喝玩樂，結果出版品是很多，但卻讓人心更俗豔又假面。閱讀不是看書店有沒有文青氛圍，也不是和股市一般要拚量，真要的是能靜下來的人心和獨處。

（作者為文字工作者）